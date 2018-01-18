Дело журналиста Муравицкого будет рассмотрено заново - адвокат

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Дело обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ журналиста Василия Муравицкого будет рассмотрено в суде заново из-за изменения состава коллегии судей, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.

"Один из членов коллегии судей ранее принимал участие в деле как следственный судья. Это означает, что он не может быть в коллегии… Сегодня (в четверг) в ходе заседания стороной защиты было заявлено ходатайство об отводе этого судьи. Королёвский суд удовлетворил отвод. Дело направлено в канцелярию для определения новой тройки судей. Заседание отложено на неопределенный срок", — заявил Гожый.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.