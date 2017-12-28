Адвокаты просят освободить Муравицкого на время слушаний в Верховном суде

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины продолжил в четверг рассмотрение ходатайства защиты об изменении подсудности дела журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за свои публикации в СМИ, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Конвой доставил Муравицкого на заседание. Сразу после начала заседания защита заявила ходатайство об освобождении Муравицкого на время слушаний из защитной камеры, установленной в зале суда. Судья объявил перерыв для рассмотрения ходатайства.

Ранее адвокаты Муравицкого обратились в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности. Они считают, что суд в Житомире не может объективно рассмотреть это дело из-за предвзятого отношения местных властей. Ходатайство было передано на рассмотрение Верховного суда Украины после ликвидации ВССУ в рамках судебной реформы.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить.