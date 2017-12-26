Муравицкого доставили в Верховный суд, однако слушания перенесли - собкор

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Журналист Василий Муравицкий был доставлен в здание Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости Украина с места событий.

Королёвский районный суд Житомира продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в государственной измене за свои публикации в СМИ. Жалоба адвокатов о подсудности дела Муравицкого должна слушаться в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Вскоре после начала заседания дальнейшие слушания по делу были перенесены на 28 декабря, 11.00.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.