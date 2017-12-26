наверх
26.12.201715:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Муравицкого доставили в Верховный суд, однако слушания перенесли - собкор

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (311)

    (обновлено: )4001
    Собственный корреспондент РИА Новости Украина передает, что житомирский журналист, обвиняемый в государственной измене, был доставлен на заседание, однако его перенесли.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Журналист Василий Муравицкий был доставлен в здание Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости Украина с места событий. 

    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Сергей Форест
    Журналист Муравицкий на суде: "мне некуда бежать, я украинец"

    Королёвский районный суд Житомира продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в государственной измене за свои публикации в СМИ. Жалоба адвокатов о подсудности дела Муравицкого должна слушаться в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

    Вскоре после начала заседания дальнейшие слушания по делу были перенесены на 28 декабря, 11.00.

    Напомним, что Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

    По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Служба безопасности Украины
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США