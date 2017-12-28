Вердикт ВСУ: журналиста Муравицкого будут судить в Житомире

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Верховный суд Украины в четверг 28 декабря оставил без удовлетворения ходатайство защиты журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, о смене подсудности. Таким образом, дело журналиста продолжит рассматривать Колёвский суд города Житомира.

Ранее адвокаты Муравицкого обратились в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности. Они считают, что суд в Житомире не может объективно рассмотреть это дело из-за давления местных властей. Ходатайство было передано на рассмотрение Верховного суда Украины после ликвидации ВССУ в рамках судебной реформы.

"Неизвестные в камуфляже"

В начале заседания адвокат журналиста Андрей Доманский подали ходатайство об освобождении Муравицкого из стеклянной кабины (ее называют "аквариумом") на время слушания, однако суд оставил это ходатайство без удовлетворения. Зато удовлетворено было ходатайство и приобщении к делу новых материалов, свидетельствующих о давлении на суд в Житомире, в том числе к материалам был приобщен диск с видеозаписями.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Заседание суда по делу Муравицкого 28 декабря 2017 года

Адвокат Андрей Гожый пояснил, что на видеоматериалах, в частности, запечатлены "неизвестные люди в камуфляже, которые при поддержке местной власти угрожают убить Муравицкого, если он не будет посажен в тюрьму, а также убить его адвокатов".

Гожый добавил, что также просит приобщить к материалам дела его переписку с Житомирским облсоветом относительно того, кто были эти люди в камуфляже и что они делали на заседании совета ("ответили, что не знают").

Узник совести

Доманский напомнил, что "на официальном сайте Житомирской ОГА были размещены материалы о виновности Муравицкого", была развязана кампания в прессе, депутаты Житомирского облсовета требовали, чтобы суд сурово покарал журналиста.

По словам адвоката, по этой причине он и подал ходатайство о направлении уголовного производства относительно Муравицкого из суда в Житомире в любой районный суд Киева или в суд какого-либо другого региона: в Житомирской области вряд ли возможно объективное рассмотрение.

Андрей Гожый подчеркнул, что "на данный момент в Украине (за решеткой — Ред.) находится единственный узник совести — Василий Муравицкий, о чем свидетельствует международная организация Amnesty International".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Заседание суда по делу Муравицкого 28 декабря 2017 года

По его словам, в докладе организации обращено внимание на то, что давление на суд оказывается местными органами власти, что "инцидент с угрозами убить Муравицкого и адвокатов на сессии областного совета не расследуют". Отметили и тот факт, что "в суд приходят активисты, которые ведут себя крайне вызывающе, имею возможность обзывать Муравицкого, а суд совершенно на это не реагирует".

Активисты от депутата

"Мне угрожали убийством", — сказал Муравицкий, отметивший, что все эти угрозы звучали в зале Житомирского облсовета (и это все есть на видеозаписи) в присутствии руководства области и силовых органов, "которые никак не отреагировали".

Журналист заявил, что на суд в Житомире "оказывается огромное давление со стороны областных депутатов", со стороны активистов, которые приходят группой на каждое судебное заседание во главе с помощником нардепа Борислава Розенблата.

Как раз относительно деятельности этого депутата журналист и вел расследование, но, по его словам, все материалы были изъяты СБУ во время обыска и "фактически пропали".

Муравицкий рассказал, что сотрудники СБУ задержали его прямо в роддоме, где у его жены проходили трудные роды.

"На третий день после рождения сына, который получил родовую травму при рождении, (бойцы — Ред.) спецподразделения "Альфа" вооруженные пришли в роддом и забрали меня… Они просто ждали, когда я буду особо не защищен. И потом мне говорили: ты подпиши, и мы отпустим тебя к сыну, подпиши, и мы тебе условное (наказание — Ред.) дадим. Уже на этой стадии оказывалось огромное давление, вплоть до того, что звонили жене", — сказал журналист.

По его словам, посадить его для сотрудников СБУ — "дело чести… потому как, если Муравицкого не посадят, то посадят их".

"Все эти Аmnesty International…"

Сторона обвинения с доводами защиты не согласилась. По словам прокурора, никакого особенного давления на Королевский суд в Житомире никто не оказывает, а информация о деле Муравицкого на официальном сайте Житомирской ОГА была обнародована просто в ряду других сообщений, "которых там появляется много".

Активисты, которые приходили на сессию облсовета, по версии обвинения, никому не угрожали, "факта такого нет, это сплошная политика".

"А политика началась, во-первых, с действий со стороны защиты. Все эти Аmnesty International, какие-то другие структуры и организации — это все давление на суд. Для чего вы не идете процессуальным путем, а приобщаете какие-то политические и международные организации, общественные организации…", — сказал прокурор, выразив сомнение: "Вот Аmnesty International — это международная организация?".

Он еще раз подчеркнул, чо все эти заявления воспринимает как давление на суд: "у нас есть украинский суд, такая инстанция высокая, и все эти ссылки, что кто-то признал кого-то политическим заключенным… это просто не должно учитываться".

Коллегия судей не нашла доводы защиты достаточно основательными и ходатайство о смене подсудности оставила без удовлетворения.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Заседание суда по делу Муравицкого 28 декабря 2017 года

Как сообщил в интервью РИА Новости Украина Василий Муравицкий еще до вердикта суда, к такому варианту он готов и будет "продолжать борьбу".

Адвокат Андрей Доманский подчеркнул, что комментировать решение новосозданного Верховного суда он не считает корректным: "решение есть и мы будем его выполнять".

По его словам, защита пройдет "по всем процедурным вопросам, которые рекомендовал суд в определении, а потом вернется к вопросу подсудности".

"Предлагают пойти на обмен"

СБУ предлагала Муравицкому признать вину и принять участие в обмене пленными, в том числе речь шла и об обмене, который состоялся накануне, сообщил адвокат Гожый.

"Василию на обмен намекают и предлагают его регулярно. Следователи СБУ ставят условие— полное признание вины и отказ от каких-либо жалоб и апелляций. Он не согласен. И по вчерашнему обмену ему предлагали", — сказал адвокат

Сам Муравицкий подтвердил это в интервью РИА Новости. По его словам, на такой вариант он не согласен, поскольку верит, что "за правду можно бороться в Украине".

Напомним, Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, адвокаты заявили об абсурдности обвинений. Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить.