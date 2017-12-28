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    Политика

    СБУ предлагала Муравицкому принять участие в обмене пленными - адвокат

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (314)

    (обновлено: )11810
    Журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за свои публикации в СМИ, "на обмен намекают и предлагают его регулярно", сообщил его адвокат Андрей Гожый.
    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Сергей Форест

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) предлагала журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за свои публикации в СМИ, принять участие в обмене пленными в Донбассе в случае признания вины, но он отказался, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.

    Заседание суда по делу Муравицкого 26 декабря 2017 (Верховный суд Украины)
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Дело журналиста Муравицкого уже в Верховном суде

    В среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

    "Василию на обмен намекают и предлагают его регулярно. Следователи СБУ ставят условие — полное признание вины и отказ от каких-либо жалоб и апелляций. Он не согласен. И по вчерашнему обмену ему предлагали",- заявил Гожый.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

    Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.

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