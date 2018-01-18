Журналист Муравицкий заявил о готовности "отсидеть срок" - адвокат

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в Украине в государственной измене за свои публикации в СМИ, "готов отсидеть срок" в случае вынесения ему обвинительного приговора, хотя он и будет иметь политический характер, заявил адвокат журналиста Андрей Гожый.

Королёвский районный суд Житомира в четверг начнет рассмотрение по существу уголовного дела против украинского журналиста Василия Муравицкого. Муравицкий свою вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

"Если мы говорим о правовом приговоре, то должен быть оправдательный приговор… Василий говорит: ну надо сидеть — буду сидеть 9-15 лет. Это все-таки не пожизненное. Он как-то морально и внутренне себя успокоил", — сказал адвокат, его слова приводит в четверг житомирская газета "Патриот".

Адвокат при этом уверен, что приговор будет политическим.

"Вы же понимаете, что приговор будет писать не житомирский суд, приговор будут писать исходя из политической целесообразности. Какая к тому моменту будет политическая целесообразность и конъюнктура, мы не знаем… Мы заготавливаем материал для ЕСПЧ, это первоочередная задача", — рассказал Гожый.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.