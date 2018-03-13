Суд перенес заседание по делу журналиста Муравицкого о госизмене

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Королёвский районный суд Житомира во вторник перенес на 29 марта рассмотрение уголовного дела против журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, при этом адвокаты заявили, что судебный процесс зашел в "юридический тупик".

Как сообщил РИА Новости один из адвокатов Муравицкого Андрей Гожый, в этот день суд планировал начать изучение доказательств со стороны государственного обвинения. Однако адвокаты заявили, что переходить к этой стадии судебного процесса невозможно, так как одному из защитников еще на стадии завершения досудебного следствия перед передачей дела в суд не была предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

Гожый сообщил, что после этого суд объявил перерыв в заседании, предоставив адвокатам дополнительное время на ознакомление с материалами. Однако, как он считает, ознакомление с материалами дела на нынешней стадии не заменяет ознакомление с ними на стадии раскрытия материалов дела.

"Суд сказал: мы делаем перерыв до 11.00 29 марта, чтобы вы ознакомились с материалами дела. Однако то, что адвокат Руслан Берещенко, допустим, сейчас ознакомиться с материалами дела, это не заменяет ознакомление с материалами на стадии раскрытия материалов. Фактически на данный момент и прокуратура, и суд попали в юридическую западную, которую сами себе поставили из-за халатности", — отметил Гожый. Он заявил, что судебный процесс фактически "зашел в юридический тупик".

Защитник считает, что нераскрытие материалов дела адвокатам является основанием для признания доказательств обвинения недопустимыми и возврата дела следователю или для постановления оправдательного приговора. Также он сообщил, что на сегодня в Украине уже были прецеденты, когда против следователя, который допускал такие нарушения, возбуждали уголовные дела.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.