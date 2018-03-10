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    Андрей Гожый

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Журналиста Муравицкого должны перевезти из Житомира в Киев
    04:35 13.12.2017
    277Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Обвиняемый в государственной измене журналист и блоггер Василий Муравицкий в ходе всего досудебного следствия и рассмотрения дела в житомирском суде находится под стражей в местном СИЗО.
    Суд по делу Муравицкого
    Суд над Василием Муравицким: защита ждет справедливого решения
    08:31 24.10.2017
    415Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В Житомире начинается процесс по делу журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене. Адвокат журналиста Андрей Гожый считает дело сфальсифицированным и надеется на то, что суд примет во внимание аргументы защиты.
    Суд по делу Муравицкого
    Завершено расследование дела против журналиста Муравицкого
    16:50 26.09.2017
    185Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Адвокат Андрей Гожый сообщил, что обвинительный акт в отношении Василия Муравицкого передан на рассмотрение апелляционного суда для определения подсудности дела.
    Суд по делу Муравицкого
    Юридический абсурд. Как в Житомире судят журналиста Муравицкого
    08:40 29.08.2017
    869Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Вердикт суда был ожидаемым и не стал для защиты шоком. Адвокат Андрей Гожый заявил, что прекрасно понимает, в какой стране живем и где действительно принимаются судебные решения.
    Апелляция по делу Муравицкого
    Адвокат Гожый: в деле Муравицкого нарушены базовые принципы
    11:42 23.08.2017
    186Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В "деле Муравицкого" нарушены принципы Европейской конвенции по правам человека и практики Европейского суда, которые говорят о том, что дела относительно лишения или ограничения свободы человека должны рассматриваться крайне оперативно, заявил адвокат Андрей Гожый.
    Апелляция по делу Муравицкого
    Адвокат Муравицкого: журналист решительно настроен на борьбу
    10:34 18.08.2017
    37Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Адвокат Муравицкий отметил, что его подзащитный настроен на борьбу и на решительные действия. Ради доказательства своей невиновности готов посидеть в СИЗО.
    Адвокат Андрей Гожый
    Адвокат Муравицкого Андрей Гожый: "Режим играет с огнём"
    08:09 18.08.2017
    676Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналиста Муравицкого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Защита считает все это "абсурдом".
    Апелляция по делу Муравицкого
    Суд по "делу Муравицкого" снова перенесли - адвокат
    15:35 17.08.2017
    27Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналиста Муравицкого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Защита считает это "абсурдом".
    Апелляция по делу Муравицкого
    Защита Муравицкого считает абсурдом доказательства СБУ
    14:22 17.08.2017
    87
    Адвокат арестованного журналиста Муравицкого отметил, что провел встречу с представителями ОБСЕ и рассказал им о состоянии свободы слова в Украине, а также о деле Муравицкого.
    Апелляция по делу Муравицкого
    Адвокат Муравицкого: журналиста допрашивали во время болезни
    11:50 14.08.2017
    130Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Адвокат арестованного житомирского журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый сообщил, что его подзащитного допрашивали, когда тот болел бронхитом с температурой.
    Апелляция по делу Муравицкого
    Адвокат Муравицкого обвинил СБУ в нарушении Конвенции о правах человека
    14:39 12.08.2017
    314Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Адвокат задержанного журналиста Василия Муравицкого Андрей Гожый посоветовал СБУ "вместо написания манипулятивных материалов и разглашения тайны следствия" заняться работой.
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    "Воспрял духом". Муравицкий не намерен признавать вину - адвокат
    19:24 10.08.2017
    401Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По словам Андрея Гожего, журналист Василий Муравицкий считает себя невиновным и не собирается признавать свою вину. В следующий раз адвокат встретится с подзащитным в пятницу.
    Апелляция по делу Муравицкого
    Дело журналиста Муравицкого: "Сейчас могут прийти за каждым"
    08:56 10.08.2017
    498Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Защитой подано заявление в международную правозащитную организацию Amnesty International о признании журналиста Василия Муравицкого политическим заключенным, заявил адвокат Андрей Гожый.
    Адвокат Андрей Гожый
    Защита Муравицкого просит Amnesty International признать его политзаключенным
    14:09 09.08.2017
    165Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Адвокат Андрей Гожый заявил корреспонденту РИА Новости Украина, что суд специально затягивает рассмотрение дела, чтобы "снизить общественный резонанс".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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