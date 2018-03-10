В Житомире начинается процесс по делу журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене. Адвокат журналиста Андрей Гожый считает дело сфальсифицированным и надеется на то, что суд примет во внимание аргументы защиты.
В "деле Муравицкого" нарушены принципы Европейской конвенции по правам человека и практики Европейского суда, которые говорят о том, что дела относительно лишения или ограничения свободы человека должны рассматриваться крайне оперативно, заявил адвокат Андрей Гожый.
Журналиста Муравицкого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Защита считает все это "абсурдом".
Журналиста Муравицкого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Защита считает это "абсурдом".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".