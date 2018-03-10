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    Павел Билоножко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаги Украины и России
    "Российская пропаганда" как повод для закручивания гаек здесь
    08:36 23.08.2017
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    Интеллектуалы, представители "гражданского общества" и СМИ развивают творческие посылы власти. И даже сами критикуют власть за недостаточную, по их мнению, активность в противодействии "российской агрессии".
    Флаги Украины и России (РФ)
    "Информационный Майдан": проигрываем информвойну, пора крушить телебашни
    08:57 22.08.2017
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    По сей день на сто километров вглубь украинской территории ведется вещание российских телеканалов, никакие "инновационные технологии глушения" этой ситуации не изменили, считает лидер "Информационного Майдана" Павел Билоножко.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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