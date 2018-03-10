Интеллектуалы, представители "гражданского общества" и СМИ развивают творческие посылы власти. И даже сами критикуют власть за недостаточную, по их мнению, активность в противодействии "российской агрессии".
По сей день на сто километров вглубь украинской территории ведется вещание российских телеканалов, никакие "инновационные технологии глушения" этой ситуации не изменили, считает лидер "Информационного Майдана" Павел Билоножко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.