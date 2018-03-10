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    Иван Либерман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Адвокат Иван Либерман
    Либерман: изменения закона о бытовом насилии — показуха для ЕС
    10:11 24.01.2018
    127
    Изменения закона о домашнем насилии даже судей загоняют в угол, и непонятно, как они будут рассматривать подобные дела, считает адвокат.
    Кошелек
    Защита персональных данных должников банков пока хромает - адвокат
    07:54 26.09.2017
    198
    Банки имеют право использовать персональные данные клиентов, если те, подписывая соглашение, сами согласились на обработку и распространение этой информации, говорит адвокат Иван Либерман.
    Уборка мусора. Архивное фото
    Борьба с незаконным детским трудом в Украине не прописана - адвокат
    08:08 17.08.2017
    71
    Депутаты хотят, чтобы каждый ребенок письменно утверждал вместе со своими родителями документ о работе и, вероятно, со временем, детский труд будут облагать налогом, считает адвокат Иван Либерман.
    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Арест Муравицкого. Лингвистическая экспертиза - это очень важно - Либерман
    19:56 03.08.2017
    693Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Служба безопасности Украины подозревает журналиста и блогера из Житомира Василия Муравицкого в государственной измене и еще по ряду статей, связанных с госбезопасностью. Но его вину еще необходимо доказать, и сделать это должны независимые эксперты, считает адвокат Иван Либерман.
    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Адвокат: санкционный список – это ширма для невозврата долгов
    16:17 26.04.2017
    1415Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Адвокат Иван Либерман подчеркнул, что КГГА хочет внести "Укррослизинг" в санкционный список, чтобы не оплачивать долг за вагоны метрополитена, но это создаст опасный прецедент для всех неотечественных компаний.
    Адвокат Иван Либерман
    Руководителям "Киеватодора" грозит по 12 лет – Либерман
    18:59 23.03.2017
    199
    Адвокат Иван Либерман в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал уголовное производство в отношении руководства "Киевавтодора", связанное с подозрением в хищении сотен миллионов гривен.
    Адвокат Иван Либерман
    Розыгрыш земли для участников АТО: итоги легко опротестовать в суде – юрист
    14:19 19.01.2017
    702
    Адвокат Иван Либерман и член ассоциации участников АТО Бориспольщины Юрий Просняков прокомментировали ситуацию с выделением земельных участков для участников АТО, а также нестандартные подходы к этому вопросу.
    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    В Украине невыносимые условия для работы бизнеса создает власть - Либерман
    16:58 29.11.2016
    211
    Адвокат Иван Либерман в эфире "ГС" пояснил, что может означать решение Киевсовета о запрете на продажу алкоголя в торговых точках в ночное время.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    "Дело велосипедов": Саакашвили грозит тюрьма – адвокат
    11:17 02.06.2016
    4775
    Михаил Саакашвили пообещал найти способ обойти решение суда, который постановил утилизировать 11 тысяч контрабандных велосипедов. Адвокат Иван Либерман проанализировал заявление главы Одесской ОГА с юридической точки зрения.
    Электричество
    Каким должен быть долг за коммуналку, чтобы остаться без квартиры?
    15:06 16.05.2016
    9566Тарифные протесты.
    Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Иван Либерман, при продаже недвижимости за долги по коммунальным услугам из квартиры могут выселять даже нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан.
    Флаг Украины на фоне герба России
    Юрист: суду не хватило доказательств истца о военной агрессии РФ
    19:27 12.05.2016
    1879
    По мнению адвоката Ивана Либермана, если даже суд не признал военную агрессию со стороны России, украинские политики не имеют права говорить о пленных: в АТО пленных не бывает, есть заложники.
    Гривна
    "Народные предприниматели" не платят налогов, прикрываясь Конституцией
    19:01 28.03.2016
    4961
    В Украине набирает обороты новое движение. Граждане, основываясь на 5 статье Конституции, создают народные предприятия, которые не подчиняются власти. О том насколько эти предприятия законны, рассказали эксперты.
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    Бесплатных порносайтов в Украине не существует – адвокат
    13:07 04.02.2016
    1219
    После того, как человек заходил на сайт порнографического содержания, на протяжении трех лет может прийти иск с требованием заплатить за просмотр, и такие прецеденты в Украине уже есть, рассказал адвокат Иван Либерман.
    Молоток судьи
    82% всех исков против государства Украина выигрывают граждане – Либерман
    07:15 29.01.2016
    583
    В Генпрокуратуре не умеют доказать вину чиновников времен Януковича в европейских судах, в то же время адвокаты бывших украинских политиков работают крайне профессионально, заявил юрист Иван Либерман.
    Министерство Культуры Украины
    "Черные списки" Минкульта оказались под большим вопросом - адвокат
    10:16 14.01.2016
    743Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В "Оппозиционном блоке" заявили о том, что партия подает в суд на Минкульт по поводу "черного списка" деятелей культуры, которым запрещен въезд в Украину. Адвокат Иван Либерман заявил, что у "Оппозиционного блока" есть все шансы выиграть тяжбу.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Отмена неприкосновенности уперлась в выборочное правосудие — Либерман
    08:17 22.09.2015
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    В Украине на сегодняшний день действует выборочное правосудие. Об изменении процедуры привлечения к ответственности депутатов много говорят, но мало делают в данном направлении, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Иван Либерман.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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