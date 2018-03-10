Служба безопасности Украины подозревает журналиста и блогера из Житомира Василия Муравицкого в государственной измене и еще по ряду статей, связанных с госбезопасностью. Но его вину еще необходимо доказать, и сделать это должны независимые эксперты, считает адвокат Иван Либерман.
Адвокат Иван Либерман подчеркнул, что КГГА хочет внести "Укррослизинг" в санкционный список, чтобы не оплачивать долг за вагоны метрополитена, но это создаст опасный прецедент для всех неотечественных компаний.
Адвокат Иван Либерман и член ассоциации участников АТО Бориспольщины Юрий Просняков прокомментировали ситуацию с выделением земельных участков для участников АТО, а также нестандартные подходы к этому вопросу.
Михаил Саакашвили пообещал найти способ обойти решение суда, который постановил утилизировать 11 тысяч контрабандных велосипедов. Адвокат Иван Либерман проанализировал заявление главы Одесской ОГА с юридической точки зрения.
Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Иван Либерман, при продаже недвижимости за долги по коммунальным услугам из квартиры могут выселять даже нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан.
В Украине набирает обороты новое движение. Граждане, основываясь на 5 статье Конституции, создают народные предприятия, которые не подчиняются власти. О том насколько эти предприятия законны, рассказали эксперты.
После того, как человек заходил на сайт порнографического содержания, на протяжении трех лет может прийти иск с требованием заплатить за просмотр, и такие прецеденты в Украине уже есть, рассказал адвокат Иван Либерман.
В "Оппозиционном блоке" заявили о том, что партия подает в суд на Минкульт по поводу "черного списка" деятелей культуры, которым запрещен въезд в Украину. Адвокат Иван Либерман заявил, что у "Оппозиционного блока" есть все шансы выиграть тяжбу.
В Украине на сегодняшний день действует выборочное правосудие. Об изменении процедуры привлечения к ответственности депутатов много говорят, но мало делают в данном направлении, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Иван Либерман.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".