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    Национальный союз журналистов Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Журналисты в Верховной Раде
    Журналистов госТВ массово сокращают по всей стране
    15:55 16.01.2018
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    По словам главы Нацсоюза журналистов Сергея Томиленко, в правлении телекомпании есть своя аргументация необходимости сокращения структуры, но "красивые стратегии воплощаются-то некрасивыми методами".
    Национальный союз журналистов Украины
    В Украине в июле избили семь журналистов - НСЖУ
    12:09 07.08.2017
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    Согласно информации Национального союза журналистов Украины, ситуация с физической безопасностью журналистов является одной из самых острых проблем в стране.
    Василий Муравицкий
    В Союзе журналистов раскритиковали обвинения против Муравицкого
    00:35 04.08.2017
    252Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев отметил, что тезис о "манипулятивном характере материалов" чрезвычайно опасен", потому что его при желании можно применить к любому из журналистов.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    СЖУ призвал представителей СМИ получать все документы для работы в РФ
    19:32 21.10.2016
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    Союз журналистов Украины отметил, что от поездок в Россию лучше воздержаться, но если не получается, то перестраховаться и получить все аккредитации.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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