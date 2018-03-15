Журналист Муравицкий: мое здоровье уже серьезно ухудшилось

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Очередное заседание суда по делу Василия Муравицкого, которое во вторник состоялось в стенах Королевского суда Житомира, снова не прояснило дальнейшую судьбу оппозиционного журналиста. Потратив все время заседания на выяснение юридических тонкостей, суд перенес рассмотрение дела еще на две недели.

Хотя, похоже, другого вердикта Муравицкий и не ожидал. Блогер, который с августа прошлого года сидит за решеткой за критику власти, похоже, уже привык к тому, что судьям проще отложить рассмотрение дела, чем вникать в его суть. Но как выяснилось, в последнее время пребывание журналиста в застенках СИЗО становится просто невыносимым. Во время короткого общения с РИА Новости Украина перед началом судебного заседания журналист рассказал, что администрация следственного изолятора мелко видит проблемы тех, кто в нем содержится.

"С последнего заседания суда вы выглядите заметно побледневшим. С вами все в порядке?" — первым делом интересуюсь у Муравицкого.

— Не совсем. Хоть я и стараюсь заниматься спортом, делаю зарядку, но здоровье серьезно подкачало. Дело в том, что в камере, где меня содержат очень холодно, батареи просто сырые. Несмотря на то, что мы с сокамерницами постоянно пишем заявления, медперсонал изолятора вообще никак на это не не реагируют на это. Не хотелось бы говорить конкретно, но у всякого человека есть хронические болезни и в такой ситуации они обостряются. Я, конечно, пытаюсь бодриться, но состояние все равно ухудшается. Сейчас читаю Кропоткина, кстати, Петра Алексеевича, как и нашего президента. Так вот, он пишет, что несмотря на то, что он занимался во время пребывания в Петропавловской крепости, все равно здоровье ухудшается через какое-то время…

Администрация СИЗО как-то реагирует на сложившуюся ситуацию?

— По правде говоря, никак. Да, однажды в камеру заходил заместитель начальника тюрьмы, но это было только для отчетности. Мы же писали заявления в правозащитные организации и им нужно было дать какой-то отчет. Но, судя по всему, администрация ничего делать не будет. Я по-прежнему нахожусь в холодной камере, которую едва отапливают.

Допускаете, что это может быть следствием указания сверху?

— Сложно сказать, но думаю, что такие условия сейчас во всех украинских тюрьмах.

За время с последнего заседания по вашему делу стало известно, что Апелляционный суд отменил приговор оппозиционным журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, которые ранее были осуждены на 9 лет. Эта новость дает повод для оптимизма?

— Это решение содержит очень важную информацию. Апелляционный суд заявил житомирским прокурорам и СБУшникам, которые занимаются и моим делом, что, так называемая 258-3 статья (Создание террористической группы или террористической организации — Ред.) неадекватно трактуется, а решение неадекватно. Попросту говоря, Апелляционный суд признал незаконными действия силовиков, которые действуют по стандартной схеме. В том числе и по отношению ко мне. Безусловно, решение по Васильцу и Тимонину в моем случае является очень хорошим знаком.

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