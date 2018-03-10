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    Андрей Гожий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    Адвокаты: журналист Муравицкий - честный человек и патриот Украины
    12:12 02.11.2017
    271Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Сегодня, 2 ноября, в Житомире состоится очередное заседание суда над обвиняемым на Украине в госизмене журналистом Василием Муравицким.
    Василий Муравицкий
    Арест журналиста Муравицкого: стала известна дата апелляции
    10:21 22.08.2017
    64Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Ранее суд арестовал житомирского журналиста Василия Муравицкого на два месяца, защита блогера подавала апелляцию, однако ее рассмотрение переносили уже дважды.
    Житомирский адвокат Андрей Гожий
    Дело Муравицкого. Журналиста могут сгноить в тюрьме - адвокат
    15:25 04.08.2017
    791Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По словам житомирского юриста Андрея Гожего, дело против журналиста Василия Муравицкого является травлей и политической расправой.
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Муравицкий проведет два месяца в СИЗО - адвокат
    13:22 04.08.2017
    176Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Известный в Житомире адвокат Андрей Гожый рассказал, что в ближайшее время ждет журналиста Василия Муравицкого после его задержания Службой безопасности Украина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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