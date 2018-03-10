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    апелляция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Апелляция по делу Муравицкого
    В понедельник суд рассмотрит жалобу на арест журналиста Муравицкого
    06:47 28.08.2017
    84Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Адвокат журналиста Андрей Гожый считает, что украинские судьи не хотят браться за дело против журналиста, опасаясь проблем с властями страны. По его мнению, дело также затягивают специально, чтобы снизить общественный резонанс.
    Объекты производственного объединения Татнефть
    Решение апелляции по спору "Татнефти" с Украиной будет в октябре
    17:25 25.08.2017
    223
    Как говорится в финансовой отчетности российской нефтяной компании по МСФО за первое полугодие 2017 года, апелляция была рассмотрена апелляционным судом в конце июля 2017 года и решение по ней ожидается в октябре 2017 года.
    Василий Муравицкий
    Арест журналиста Муравицкого: стала известна дата апелляции
    10:21 22.08.2017
    64Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Ранее суд арестовал житомирского журналиста Василия Муравицкого на два месяца, защита блогера подавала апелляцию, однако ее рассмотрение переносили уже дважды.
    Флаги Украины и России
    Украина подаст апелляцию по долгу перед Россией в $3 млрд
    15:24 10.06.2017
    2011Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Согласно информации, на заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней - с 9 июня по 23 июня.
    Мэр Стаханова Юрий Борисов
    Оправдание экс-мэра Стаханова: прокуратура подаст апелляцию
    22:34 04.06.2017
    109
    В прокуратуре заявляют, что на стадии досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора. Прокуратура подаст апелляцию на решение суда.
    Специализированная антикоррупционная прокуратура
    Прокуратура обжалует освобождение Мартыненко
    15:58 22.04.2017
    116Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Как заявил начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, постановление об освобождении будет выполняться, но позицию САП изложат в апелляционной жалобе.
    Пикет в поддержку Виктора Бута
    Прокуратура не подала возражение против прошения по пересмотру дела Бута
    03:49 12.03.2017
    101
    По словам адвоката Алексея Тарасова, это означает, что если Верховный суд примет дело к рассмотрению, то он будет видеть только доводы стороны защиты.
    Флаг США
    Апелляционный суд в США поддержал запрет на иммиграционный указ Трампа
    01:55 10.02.2017
    155Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Выступившие против данного указа штаты Вашингтон и Миннесота представили свидетельства того, что даже временная реализация данного указа может причинить вред.
    Флаг США
    Минюст США подал апелляцию на решение суда, отменившего указ Трампа
    04:55 05.02.2017
    238Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По информации СМИ, Министерство юстиции США в субботу подало апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.
    Илья Юров
    Суд рассмотрит дело экс-совладельца банка "Траст" 5 декабря
    03:59 02.12.2016
    124
    По информации канцелярии суда, заседание по поводу рассмотрения апелляции прокуратуры на отказ в аресте бывшего совладельца российского банка "Траст" Ильи Юрова перенесено на 5 декабря на 9.30.
    Виктор Янукович
    СМИ: Евросуд подтвердил проигрыш Украиной апелляции по выплатам Януковичу
    20:49 15.10.2016
    1752
    Согласно информации, решение по апелляции судьи приняли еще 5 октября. Как прокомментировали ситуацию в суде, конкретная сумма и порядок компенсации судебных расходов остаются неизвестными.
    Замминистра здравоохранения Роман Василишин. Архивное фото
    Задержанный на взятке Василишин восстановился в должности по суду
    23:27 23.08.2016
    203Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Решением отменено постановление Днепровского суда и принято новое, которым в ходатайстве следователя киевской прокуратуры об отстранении заместителя министра здравоохранения Романа Василишина отказано.
    Сергей Литвинов
    Во вторник суд в Ростове рассмотрит апелляцию по делу украинца Литвинова
    00:54 09.08.2016
    182Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По информации представителя суда, рассмотрение апелляции Ростовским областным судом по делу гражданина Украины Сергея Литвинова состоится во вторник, 9 августа, в 12:00.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Решение CAS по апелляции Платини огласят до 9 мая - СМИ
    20:03 29.04.2016
    32Скандал в ФИФА-УЕФА
    В пятницу прошли слушания в CAS по апелляции Платини. В суде выступили сам француз, а также экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер, который заметил, что "слушания были честными и корректными".
    Заседание суда по делу россиян Ерофеева и Александрова в Киеве
    Адвокат назвала сроки окончания суда над Александровым и Ерофеевым
    15:10 08.04.2016
    67
    По словам адвоката Евгения Ерофеева Оксаны Соколовской, судебный процесс должен завершиться в течение месяца. Кроме того, она не исключила того, что приговор может быть обжалован в Апелляционном суде.
    Суд перенес рассмотрение апелляции Краснова
    Суд перенес рассмотрение апелляции Краснова
    22:12 05.04.2016
    138Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Судья принял ходатайство прокурора, который просил суд о предоставлении ему времени для ознакомления с дополнительными материалами апелляционной жалобы.
    Мишель Платини перед рассмотрением его апелляции в офисе ФИФА
    Платини прибыл в офис ФИФА для рассмотрения его апелляции
    15:52 15.02.2016
    45Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам президента УЕФА Мишеля Платини, он борется против несправедливости. "Если бы я знал, что виновен, то скрылся бы в Сибири от стыда", - сказал Платини.
    Суд над бойцами ПС
    В понедельник суд рассмотрит апелляцию на арест членов ПС в Драгобрате
    16:21 17.01.2016
    554"Правый сектор" в центре внимания: драка и стрельба на Закарпатье
    Согласно информации, в понедельник в 14:00 в Апелляционном суде Закарпатской области состоится рассмотрение апелляции относительно избрания меры пресечения членам "Правого сектора".
    Логотип ФИФА
    "Атлетико" и "Реал" подают апелляции на запрет ФИФА регистрировать футболистов
    19:15 14.01.2016
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    Мадридские "Атлетико" и "Реал" подадут апелляции на решение Международной федерации футбола запретить клубам заявлять новых футболистов из-за нарушений, допущенных при переходах несовершеннолетних игроков.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Апелляция Платини об отмене отстранения от футбольной деятельности отклонена
    17:01 26.10.2015
    32Скандал в ФИФА-УЕФА
    Первая апелляция главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини об отмене отстранения от футбольной деятельности была отклонена.
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