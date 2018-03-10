Адвокат журналиста Андрей Гожый считает, что украинские судьи не хотят браться за дело против журналиста, опасаясь проблем с властями страны. По его мнению, дело также затягивают специально, чтобы снизить общественный резонанс.
Как говорится в финансовой отчетности российской нефтяной компании по МСФО за первое полугодие 2017 года, апелляция была рассмотрена апелляционным судом в конце июля 2017 года и решение по ней ожидается в октябре 2017 года.
Решением отменено постановление Днепровского суда и принято новое, которым в ходатайстве следователя киевской прокуратуры об отстранении заместителя министра здравоохранения Романа Василишина отказано.
Мадридские "Атлетико" и "Реал" подадут апелляции на решение Международной федерации футбола запретить клубам заявлять новых футболистов из-за нарушений, допущенных при переходах несовершеннолетних игроков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".