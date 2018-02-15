Дело Муравицкого. Журналисту продлили арест до 15 апреля

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Королёвский районный суд Житомира принял решение продлить содержание под стражей журналиста Васмилия Муравицкого до 15 апреля, сообщает корреспондет РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Василий Муравицкий

В пятницу заканчивалась мера пресечения содержание под стражей.

Следующее заседание назначено на 13 марта.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.