Дело Муравицкого. Журналисту продлили арест до 15 апреля

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Королёвский районный суд Житомира принял решение продлить содержание под стражей журналиста Васмилия Муравицкого до 15 апреля, сообщает корреспондет РИА Новости Украина.
В пятницу заканчивалась мера пресечения содержание под стражей.
Следующее заседание назначено на 13 марта.
Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.
Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.
Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.