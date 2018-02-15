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    Общество

    Дело Муравицкого. Журналисту продлили арест до 15 апреля

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (322)

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    Журналисту Василию Муравицкому, который подозревается в госизмене, продлили содержание под стражей до 15 апреля.
    Василий Муравицкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Королёвский районный суд Житомира принял решение продлить содержание под стражей журналиста Васмилия Муравицкого до 15 апреля, сообщает корреспондет РИА Новости Украина.

    В пятницу заканчивалась мера пресечения содержание под стражей. 

    Суд по делу Муравицкого
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    Следующее заседание назначено на 13 марта.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

    Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.

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