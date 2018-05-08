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    Даже США признали политзаключенным. Дело Муравицкого рассыпается в суде

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    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (338)

    (обновлено: )42980
    В процессе становится понятно, что аргументы обвинения просто разбиваются, и даже суд отказывается принимать сомнительные аргументы обвинителей.
    Суд над Муравицким, 7 мая 2018
    РИА Новости Украина Сергей Форест

    Сергей Форест, Житомир, для РИА Новости Украина

    В понедельник, 7 мая, в Королевском суде Житомира проходило очередное заседание суда по делу главного редактора издания  "Новая волна"  Василия Муравицкого.

    Судебное заседание по делу Муравицкого, 13 марта 2018 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд над Муравицким. Журналист просит ускорить рассмотрение дела — адвокат

    Нужно ждать марсиан?!

    В начале заседания арестованный журналист рассказал об условиях содержания и состоянии его здоровья, которое, подчеркнул он, оставляет желать лучшего. 

    "Госдеп США признал криминальное преследование в отношении меня политически мотивированным. В Украине на сегодняшний момент, в официальном отчете, Америкой  за 2017 год признано двое политических заключенных: Руслан Коцаба и Василий Муравицкий. Это не только новость, это еще и сигнал властям Украины", – отметил Муравицкий.

    "Я не знаю, кто должен признать, марсиане должны прилететь  и сказать, что это политическое дело. В отчете сказано о нарушении прав человека.  Лучше быть голодным на воле, чем сытым в тюрьме", – добавил журналист.

    РИА Новости Украина Сергей Форест
    Суд над Муравицким, 7 мая 2018

    Как всегда, в зале присутствовали и  оппоненты, и  сторонники, в перерыве между ними завязалась острая дискуссия. В конце разговора противникам Муравицкого посоветовали есть конфеты Roshen, намекая на ангажированность этой группы властью.

    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Я жертва репрессий по отношению к инакомыслящим - Муравицкий на суде

    Во время заседания возник словесный конфликт между адвокатами Муравицкого и конвойными. Когда защита передала документы   журналисту, их немедленно отобрала охрана, якобы для проверки, хотя документы предназначались конфиденциально Муравицкому. Защита немедленно вмешалась и документы вернули арестованному   политзаключенному.

    Как доказательство вины Муравицкого прокурор Левченко привел статью, где указывается, что янтарная мафия захватила власть над северными регионами  нашей страны, а полиция и правительство погрязли в коррупции. Воистину комичная ситуация, "зрада" – говорила публика в зале заседания. Автор публикации пытался обратить внимание власти на коррупцию,  незаконную добычу янтаря и наличие непонятных вооруженных групп в регионе, а ему вместо благодарности вменили предательство и сепаратизм.

    РИА Новости Украина Сергей Форест
    Суд над Муравицким, 7 мая 2018

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    Верхом цинизма была попытка представить прокурором скриншоты (снимки экранов – Ред.) в качестве электронных документов, да еще и сделанных задним числом. Даже суд, обычно благосклонный стороне обвинения, отказался принять эту "липу".

    Мнение защиты

    Судебное заседание по делу Василия Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Журналист Муравицкий: мое здоровье уже серьезно ухудшилось

    Адвокат Андрей Гожый по поводу процесса заявил: "судебное заседание продемонстрировало, что сторона обвинения слабо ориентируется не только в законодательстве, но и в тех "бумажках", которые прокурор пытается выдать в качестве доказательств. Противоречия в линии обвинения настолько явственны, а материалы уголовного производства опровергают друг друга, что не видеть этого может только суд времен режима Порошенко".

    Еще один адвокат Муравицкого, Андрей Доманский: "Продолжили задержание Муравицкого до 5 июля. Сторона защиты сегодня  разгромила  доказательства,  которые пытался представить прокурор. Прокурору были возвращены определенные доказательства, как ненадлежащие. Суд  признал доводы защиты правомерными.

    РИА Новости Украина Сергей Форест
    Суд над Муравицким, 7 мая 2018

    Судебное заседание по делу Муравицкого, 13 марта 2018 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Журналист Муравицкий: Сегодня по всей Украине - репрессии против инакомыслящих
    Скриншоты делали непонятно когда. Много очень несостыковок. Он пытался выйти за границы обвинительного акта.

    Также прокурор пытался ввести Верховный суд в заблуждение  по поводу якобы отводов прокуроров защитой, на что обратил Муравицкий". 

    Напоминаем: 20 августа 2017 года в Житомире сотрудниками СБУ с обвинениями в государственной измене был задержан  журналист Василий Муравицкий. Эта статья предусматривает лишение свободы до 15 лет. Вина его  состояла в том, что его критические материалы периодически появлялись в зарубежной прессе. Задержание Муравицкого проходило возле  ворот роддома, он так и не взял на руки родившегося сына. 

    Дата следующего заседания суда назначена на 1 июня 2018 года.

    РИА Новости Украина Сергей Форест
    Суд над Муравицким, 7 мая 2018

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