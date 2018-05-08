Даже США признали политзаключенным. Дело Муравицкого рассыпается в суде

Сергей Форест, Житомир, для РИА Новости Украина

В понедельник, 7 мая, в Королевском суде Житомира проходило очередное заседание суда по делу главного редактора издания "Новая волна" Василия Муравицкого.

Нужно ждать марсиан?!

В начале заседания арестованный журналист рассказал об условиях содержания и состоянии его здоровья, которое, подчеркнул он, оставляет желать лучшего.

"Госдеп США признал криминальное преследование в отношении меня политически мотивированным. В Украине на сегодняшний момент, в официальном отчете, Америкой за 2017 год признано двое политических заключенных: Руслан Коцаба и Василий Муравицкий. Это не только новость, это еще и сигнал властям Украины", – отметил Муравицкий.

"Я не знаю, кто должен признать, марсиане должны прилететь и сказать, что это политическое дело. В отчете сказано о нарушении прав человека. Лучше быть голодным на воле, чем сытым в тюрьме", – добавил журналист.

РИА Новости Украина Сергей Форест Суд над Муравицким, 7 мая 2018

Как всегда, в зале присутствовали и оппоненты, и сторонники, в перерыве между ними завязалась острая дискуссия. В конце разговора противникам Муравицкого посоветовали есть конфеты Roshen, намекая на ангажированность этой группы властью.

Во время заседания возник словесный конфликт между адвокатами Муравицкого и конвойными. Когда защита передала документы журналисту, их немедленно отобрала охрана, якобы для проверки, хотя документы предназначались конфиденциально Муравицкому. Защита немедленно вмешалась и документы вернули арестованному политзаключенному.

Как доказательство вины Муравицкого прокурор Левченко привел статью, где указывается, что янтарная мафия захватила власть над северными регионами нашей страны, а полиция и правительство погрязли в коррупции. Воистину комичная ситуация, "зрада" – говорила публика в зале заседания. Автор публикации пытался обратить внимание власти на коррупцию, незаконную добычу янтаря и наличие непонятных вооруженных групп в регионе, а ему вместо благодарности вменили предательство и сепаратизм.

РИА Новости Украина Сергей Форест Суд над Муравицким, 7 мая 2018

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Верхом цинизма была попытка представить прокурором скриншоты (снимки экранов – Ред.) в качестве электронных документов, да еще и сделанных задним числом. Даже суд, обычно благосклонный стороне обвинения, отказался принять эту "липу".

Мнение защиты

Адвокат Андрей Гожый по поводу процесса заявил: "судебное заседание продемонстрировало, что сторона обвинения слабо ориентируется не только в законодательстве, но и в тех "бумажках", которые прокурор пытается выдать в качестве доказательств. Противоречия в линии обвинения настолько явственны, а материалы уголовного производства опровергают друг друга, что не видеть этого может только суд времен режима Порошенко".

Еще один адвокат Муравицкого, Андрей Доманский: "Продолжили задержание Муравицкого до 5 июля. Сторона защиты сегодня разгромила доказательства, которые пытался представить прокурор. Прокурору были возвращены определенные доказательства, как ненадлежащие. Суд признал доводы защиты правомерными.

РИА Новости Украина Сергей Форест Суд над Муравицким, 7 мая 2018

Скриншоты делали непонятно когда. Много очень несостыковок. Он пытался выйти за границы обвинительного акта.

Также прокурор пытался ввести Верховный суд в заблуждение по поводу якобы отводов прокуроров защитой, на что обратил Муравицкий".

Напоминаем: 20 августа 2017 года в Житомире сотрудниками СБУ с обвинениями в государственной измене был задержан журналист Василий Муравицкий. Эта статья предусматривает лишение свободы до 15 лет. Вина его состояла в том, что его критические материалы периодически появлялись в зарубежной прессе. Задержание Муравицкого проходило возле ворот роддома, он так и не взял на руки родившегося сына.

Дата следующего заседания суда назначена на 1 июня 2018 года.