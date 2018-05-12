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    Общество

    Глава СБУ сообщил, как за несколько лет обновилась служба

    (обновлено: )11201
    По словам Грицака, в СБУ количество новых сотрудников приблизительно равно количеству уволившихся: "Начиная с 2014 года по сегодняшний день около 6400 сотрудников уволились из СБУ".
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. 

    Появилось видео, как СБУ проникает на Мотор Сич. Видео
    061.ua/Youtube
    Появилось видео, как СБУ проникает на "Мотор Сич"
    Состав сотрудников СБУ обновился более чем на 20%, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "112 Украина".

    По его словам, в СБУ количество новых сотрудников приблизительно равно количеству уволившихся.

    "Начиная с 2014 года по сегодняшний день около 6400 сотрудников уволились из СБУ, и примерно столько же мы набрали новых людей. Это более 20%", — подчеркнул он.

    Грицак считает, что 20% новых кадров в СБУ является достаточным для того, чтобы говорить об обновлении ведомства.

    "Я считаю, что мы достаточно сильно обновились и омолодились", — отметил глава СБУ. В то же время он посетовал на нехватку ресурсов и кадров для полноценной работы.

    Ранее Грицак негативно высказался о намерениях урезать бюджет спецслужбы. 

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