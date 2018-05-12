Глава СБУ сообщил, как за несколько лет обновилась служба

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина.

Состав сотрудников СБУ обновился более чем на 20%, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "112 Украина"

По его словам, в СБУ количество новых сотрудников приблизительно равно количеству уволившихся.

"Начиная с 2014 года по сегодняшний день около 6400 сотрудников уволились из СБУ, и примерно столько же мы набрали новых людей. Это более 20%", — подчеркнул он.

Грицак считает, что 20% новых кадров в СБУ является достаточным для того, чтобы говорить об обновлении ведомства.

"Я считаю, что мы достаточно сильно обновились и омолодились", — отметил глава СБУ. В то же время он посетовал на нехватку ресурсов и кадров для полноценной работы.

Ранее Грицак негативно высказался о намерениях урезать бюджет спецслужбы.