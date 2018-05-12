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    Общество

    Передача оружия Савченко. СБУ проверяет причастность военных РФ

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (309)

    (обновлено: )9001
    Как сообщил глава СБУ, "следствие Службы безопасности проверяет данные о причастности военнослужащих, граждан России, к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану".
    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. СБУ проверяет данные о причастности российских военных к передаче оружия депутату Верховной рады Надежде Савченко. Об этом сообщил в субботу глава СБУ Василий Грицак на брифинге в Черкассах.

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    "На данное время следствие Службы безопасности проверяет данные о причастности военнослужащих, граждан России, к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану. По результатам этой проверки, я думаю, вы будете иметь информацию", — сказал Грицак, брифинг которого транслировал телеканал "112 Украина".

    Также глава СБУ рассчитывает, что дело Савченко будет передано в суд в течение нескольких месяцев.

    В пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранители установили имена и должности российских военных, которые якобы передали оружие Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева.

    Надежда Савченко в суде. Архивное фото
    УНИАН
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    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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