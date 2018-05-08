СБУ нашла у Симоненко пистолет с глушителем

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Служба безопасности провела обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и изъяла предмет, похожий на пистолет Стечкина, сообщается на официальном сайте СБУ.

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"В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины следователи СБУ провели обыски у гражданина Украины Петра Симоненко", — говорится в комментарии СБУ.

Отмечается, что во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.

Служба безопасности Украины Обыск у Петра Симоненко