Грицак о намерении урезать бюджет СБУ: и так не жируем

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак негативно высказался к намерениям урезать бюджет спецслужбы. Об этом он заявил на брифинге во время рабочего визита в Черкассы, передает "112 Украина".

"Не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу", – заявил он.

Также он отметил, что львиная часть финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ.

"Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих", – рассказал он.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности.