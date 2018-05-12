Грицак о намерении урезать бюджет СБУ: и так не жируем

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина."112 Украина".
"Не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу", – заявил он.
Также он отметил, что львиная часть финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ.
"Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих", – рассказал он.
Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности.