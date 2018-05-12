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    Общество

    Грицак о намерении урезать бюджет СБУ: и так не жируем

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    Грицак отметил, что львиная часть финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ: "Мы очень мало средств получаем на развитие".
    Василий Грицак
    Фото Службы безопасности Украины

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина.

    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры. Видео
    НАБУ/Youtube
    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак негативно высказался к намерениям урезать бюджет спецслужбы. Об этом он заявил на брифинге во время рабочего визита в Черкассы, передает "112 Украина".

    "Не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу", – заявил он.

    Также он отметил, что львиная часть финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ.

    "Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих", – рассказал он.

    Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности.

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