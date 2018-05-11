Сторонники Савченко призвали отметить ее день рождения голодовкой

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Киеве возле Управления СБУ сторонники Надежды Савченко провели пикет в честь ее дня рождения, 11 мая арестованному депутату исполнилось 37 лет.

В Аскольдовом переулке с плакатами, шариками и цветами собрались около двадцати человек. Они читали стихи и скандировали "Наде волю".

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Уже известно, что в день рождения к Савченко пустят ее сестру Веру и мать. Присутствующие на пикете обещали выпить воды за ее здоровье.

Фото "Вести" Портрет Надежды Савченко и вода, которые принесли под Управление СБУ в Киеве

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко уточнила "Вестям", что нардеп голодает уже 50-й день: "Поэтому мы принесли на акцию воду, каждый желающий может ее взять", — заявила Проторченко.

В четверг, 11 мая, также стало известно, что Надежда Савченко отказалась от своих адвокатов. Ее защитник Олег Соловей заявил, что арестованный депутат подписала "отказ от всех адвокатов". По его словам, юристы прекратили представлять интересы Савченко "в связи с грубым вмешательством ее сестры Веры Савченко в ведение адвокатского процесса".