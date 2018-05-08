В Львове жители организовали ретрансляцию запрещенного ТВ России и ДНР

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией прекратили ретрансляцию телеканалов России и террористов "ДНР", говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заблаговременно настроенным доступом к запрещенному контенту. Своих клиентов злоумышленники подыскивали через созданный в сети Интернет собственный веб-ресурс", — сообщает СБУ.

Сотрудники провели санкционированные обыски в офисном помещении предпринимателей, во время которых обнаружили оборудование, что подтверждает противоправную деятельность местных жителей.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу компьютерных сетей, что привело к уничтожению или искажению информации).

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко собирался посетить Донецкую и Луганскую область и проверит вещание украинских каналов.