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    СБУ обнаружила большой арсенал гранат и гранатомет у жителя Сумской области

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    По информации СБУ, во время санкционированного обыска в помещении изъяли гранатомет РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и две тротиловые шашки, оружие и боеприпасы были привезены из зоны военной операции в Донбассе.
    СБУ обнаружила большой арсенал гранат и гранатомет у жителя Сумской области
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у жителя Сумской области оружие и боеприпасы, привезенные из зоны военной операции в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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    "Правоохранители установили, что житель областного центра хранил военные средства поражения в личном подсобном помещении вблизи места жительства. Во время санкционированного обыска в помещении сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и две тротиловые шашки", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, оружие и боеприпасы были привезены из зоны военной операции в Донбассе. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Служба безопасности Украины
    СБУ обнаружила большой арсенал гранат и гранатомет у жителя Сумской области

    Ранее сообщалось, что полицейские изъяли в частном доме у жителя Тернопольской области арсенал оружия и боеприпасов.

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