В Киеве задержали мошенников, работавших под видом "СБУшников"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Силовики в Киеве разоблачили двух злоумышленников, которые мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами предпринимателя из Хмельницкой области.

"Так, в милицию обратился житель Хмельницкой области и сообщил, что неизвестный ему человек требует у него 26 тыс. долларов США за препятствование предпринимательской деятельности последнего, ссылаясь на требование первого заместителя председателя СБ Украины Павла Демчина. В дальнейшем, в ходе переговоров с потерпевшим мошенник согласился на уменьшение суммы с 26 тыс долларов до 16 000 долларов", — сообщает прокуратура Киева.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленники никакого отношения к руководству службы безопасности не имели, а только пытались, прикрываясь несуществующими связями, завладеть денежными средствами потерпевшего.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудник СБУ Александр Карамушка, обвиняемый в получении взятки и хранении наркотиков, вышел из-под стражи после внесения залога.