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    Из Харькова. Мошенники не спят и вы не спите

    (обновлено: )224
    В Харькове полиция задержала двух телефонных мошенников, которые, представляясь работниками правоохранительных органов, выманивали у доверчивых украинцев деньги.
    Мобильная связь. Архивное фото
    informator.media

    РИА Новости Украина

    Под Харьковом полиция задержала группу телефонных мошенников, которые преступным методом заработали на звонках харьковчанам почти полмиллиона гривен. Об этом Vgorode рассказали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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    Как обманывали

    Схема мошенничества была проста: аферисты звонили жертвам, представлялись работниками полиции и сообщали, что их родные задержаны правоохранителями. А чтобы "решить вопрос", нужно заплатить некую сумму. Жертвами аферистов по большей части становились пожилые люди, которые отдавали деньги.

    Разоблачили мошенников сотрудники следственного управления совместно с прокуратурой в ходе следственно-оперативных мероприятий. 22 апреля были задержаны двое злоумышленников, которые описанным способом обманывали харьковчан более полугода.

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    Мошенниками оказались 27-летний харьковчанин, ранее судимый, и его сверстник из Черниговской области. Оба мужчины не имеют работы и принимают наркотики. Полиция подозревает их в 25 эпизодах мошенничества, общая сумма отнятых у харьковчан денег составила около полумиллиона гривен.

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    В данный момент подозреваемые задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. У них изъяты вещественные доказательства. Полиция проверяет причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений и разыскивает соучастников.

    Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Если вину мужчин докажут, им грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

    Напомним, ранее РИА Новости Украина писало, как в стране орудуют интернет-мошенники. Так, в конце марта один из крупнейших банков страны "Ощадбанк" предупредил клиентов об обнаружении мошеннической схемы в интернет-сегменте своей системы обслуживания. Специалистам удалось выявить так называемый фишинговый сайт, который почти полностью дублировал официальный ресурс банка. Таким образом мошенники вынуждают пользователя указать данные своей карты и пароли, чтобы потом просто-напросто украсть деньги со счета.

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