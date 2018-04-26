Из Харькова. Мошенники не спят и вы не спите

РИА Новости Украина

Под Харьковом полиция задержала группу телефонных мошенников, которые преступным методом заработали на звонках харьковчанам почти полмиллиона гривен. Об этом Vgorode рассказали в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Как обманывали

Схема мошенничества была проста: аферисты звонили жертвам, представлялись работниками полиции и сообщали, что их родные задержаны правоохранителями. А чтобы "решить вопрос", нужно заплатить некую сумму. Жертвами аферистов по большей части становились пожилые люди, которые отдавали деньги.

Разоблачили мошенников сотрудники следственного управления совместно с прокуратурой в ходе следственно-оперативных мероприятий. 22 апреля были задержаны двое злоумышленников, которые описанным способом обманывали харьковчан более полугода.

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Мошенниками оказались 27-летний харьковчанин, ранее судимый, и его сверстник из Черниговской области. Оба мужчины не имеют работы и принимают наркотики. Полиция подозревает их в 25 эпизодах мошенничества, общая сумма отнятых у харьковчан денег составила около полумиллиона гривен.

Как накажут

В данный момент подозреваемые задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. У них изъяты вещественные доказательства. Полиция проверяет причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений и разыскивает соучастников.

Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Если вину мужчин докажут, им грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее РИА Новости Украина писало, как в стране орудуют интернет-мошенники. Так, в конце марта один из крупнейших банков страны "Ощадбанк" предупредил клиентов об обнаружении мошеннической схемы в интернет-сегменте своей системы обслуживания. Специалистам удалось выявить так называемый фишинговый сайт, который почти полностью дублировал официальный ресурс банка. Таким образом мошенники вынуждают пользователя указать данные своей карты и пароли, чтобы потом просто-напросто украсть деньги со счета.