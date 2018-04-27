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    В Киеве взяли мошенников, заработавших миллионы на подделке дипломов вузов

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (391)

    (обновлено: )12301
    Правоохранители во время обысков изъяли оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков (заготовок), а также уже готовые для сбыта подделанные официальные документы.
    В Киеве поймали мошенников, подделывавших дипломы ВУЗов
    Facebook Прокуратуры Киева

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Киевская прокуратура совместно с Нацполицией разоблачили группировку, которая специализировалась на изготовлении поддельных дипломов о высшем образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

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    "26 апреля проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых прекращена деятельность преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении и сбыте поддельных дипломов о высшем образовании и других документов", — говорится в сообщении. 

    По предварительным данным, злоумышленники за 2015-2017 годы на незаконной деятельности заработали более 2 миллионов гривен.

    "Получение заказов на изготовление документов (дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестатов; свидетельств, государственных актов на право частной собственности на землю, свидетельств о браке и других официальных документов) происходило через отдельные веб-ресурсы, администрирование которых осуществлялось участниками преступной группы", — говорится в сообщении. 

    Правоохранители во время обысков изъяли оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков (заготовок), а также уже готовые для сбыта подделанные официальные документы.

    Facebook Прокуратуры Киева
    В Киеве поймали мошенников, подделывавших дипломы ВУЗов

    Также обнаружено около 100 поддельных печатей государственных органов Украины, бывшего Советского Союза, Российской Федерации, а также частных и государственных субъектов предпринимательской деятельности. 

    Сейчас правоохранители разыскивают лиц, которые пользовались услугами интернет-ресурсов и полученными поддельными документами.

    Досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК продолжается.

    Также отмечается, что злоумышленников проверяют на совершение преступлений, предусмотренных ст. 199 (изготовление, хранение и сбыт государственных ценных бумаг, голографических защитных элементов) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники, представляющиеся военными из зоны АТО, запугивают владельцев автомобилей.

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