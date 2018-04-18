В Киеве мошенники "из АТО" терроризируют автовладельцев - СМИ

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Киеве мошенники, представляющиеся военными из зоны АТО, запугивают владельцев автомобилей.

Об этом Корреспондент.net рассказал главный редактор "Киев Автомобильный" Алексей Мкртчян.

"С утра 18 апреля на редакционную почту начали приходить письма с фотографиями от автомобилистов из разных районов Киева. Им всем ночью прокололи колеса и к лобовому стеклу прикрепили записку с требованием перечислить на расчетный счет 500 гривен. В противном случае угрожают исцарапать полностью весь автомобиль", — сообщил он.

Киев Автомобильный, facebook В Киеве мошенники "из АТО" атакуют автовладельцев

В записках указано, что их "полгода провели в АТО и им уже ничего не страшно". Номер расчетного счета, указанного в записке, по словам Мкртчяна, является виртуальным.

Мкртчян сообщил, что карта не привязана к владельцу и добавил, что пострадавшим водителям нужно обратиться в полицию.

В свою очередь, руководитель пресс-службы столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что на данный момент информация проверяется.

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