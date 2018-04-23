Интернет-лохотрон. Украинцы легко попадаются на удочку мошенников

РИА Новости Украина

В конце марта один из крупнейших банков страны "Ощадбанк" предупредил клиентов об обнаружении мошеннической схемы в интернет-сегменте своей системы обслуживания. Специалистам удалось выявить так называемый фишинговый сайт, который почти полностью дублировал официальный ресурс банка. Таким образом мошенники вынуждают пользователя указать данные своей карты и пароли, чтобы потом просто-напросто украсть деньги со счета. Как распознать "подделку" и сохранить содержимое своего кошелька, пишет Татьяна Сярова для издания "Одесская жизнь".

Как ловят на удочку…

Пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммуналку, перевести деньги с карты на карту или что-то купить в Интернете. Сегодня почти каждый хоть раз сталкивался с онлайн-сервисами. А вот знают об опасностях, которые таят в себе интернет-платежи, далеко не все.

Ежегодно в украинском сегменте интернета фиксируется несколько десятков тысяч мошеннических операций с использованием платежных карточек. При этом теряют украинцы десятки миллионов гривен. Самый распространенный способ интернет-мошенничества связан с фишинговыми сайтами, которые "маскируются" под известные сервисы и ресурсы.

Работает "подделка" довольно просто. Например, человеку нужно перевести деньги на другую карту. Он через поисковую систему выбирает ссылку и переходит по ней. К слову, воры довольно профессионально "продвигают" свои сайты в маркетинговом веб-пространстве, потому фишинговые ресурсы так часто попадаются украинцам. На поддельном сайте человек вводит данные своей карты. В этот момент "магическим" образом мошенники получают все явки-пароли, и с банковской карточки исчезают все деньги. Или же уходит только сумма перевода, но не на нужную карту, а на счет мошенника.

odessa-life.od.ua Интернет-мошенники. Архивное фото

На что "похожи" сайты-подделки?

Фишинговые сайты часто "маскируются" под легальные и, что немаловажно, — популярные у пользователей сервисы. Около 80% фишинговых ресурсов имитируют электронные сервисы для пополнения мобильного счета в Интернет. Остальные созданы как фальшивые сайты для совершения денежных переводов с карты на карту. Все сайты-подделки предоставляют несуществующие услуги:

для пополнения мобильного;

для совершения денежного перевода с карты на карту;

для получения онлайн-кредита на карту;

для заработка на опросе для OLX, Авито, Юла;

для продажи авиабилетов и т.п.

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В лидерах по подделкам — платежные сервисы Portmone, iPay, EasyPay и сайт Укрпочты. Также "популярностью" у интернет-мошенников пользуются официальные ресурсы кредитно-финансовых организаций — Приват24, Ощадбанк, Monobank, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Альфа-банк Украина. Кроме того, чтобы заполучить персональные данные пользователей, мошенники создают клоны сайтов социальных сетей и их мобильных приложений.

CC0 Public Domain Клавиатура ноутбука

Как определить фишинговый сайт?

Чтобы быть уверенным в безопасности интернет-платежей, лучше следовать принципу — доверяй, но проверяй. Если вы решили пополнить счет, провести операцию по карте или что-то оплатить через онлайн-сервис, в первую очередь убедитесь в его подлинности. Не ленитесь, будьте внимательными и избегайте рекламы.

Легитимные сайты маскируют введение карточных реквизитов (например, звездочками) или используют виртуальную клавиатуру, в то время как фишинговые сайты не прибегают к маскировке вводимых реквизитов. Если при вводе вы видите символы логина и пароля — немедленно покидайте этот сайт, это подделка!

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Лучше проверить дважды

Поддельный веб-ресурс можно проверить быстро, легко и абсолютно бесплатно. Для этого существуют два уникальных онлайн-сервиса: "Черный список сайтов Ассоциации ЕМА" и STOP FRAUD киберполиции Украины. Достаточно просто проверить ссылку вызвавшего сомнение сайта в базе этих онлайн-сервисов.

Фишинговый сайт — это мошеннический веб-ресурс, который собирает реквизиты банковских карт у держателей платежных карточек под видом оказания несуществующих услуг.