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    Интернет-лохотрон. Украинцы легко попадаются на удочку мошенников

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (379)

    (обновлено: )42401
    Ежегодно десятки тысяч украинцев попадаются на удочку интернет-мошенников, пополняя мобильный счет, оплачивая коммуналку или просто покупая что-либо во всемирной паутине.
    Банковская карта. Архивное фото
    odessa-life.od.ua

    РИА Новости Украина

    В конце марта один из крупнейших банков страны "Ощадбанк" предупредил клиентов об обнаружении мошеннической схемы в интернет-сегменте своей системы обслуживания. Специалистам удалось выявить так называемый фишинговый сайт, который почти полностью дублировал официальный ресурс банка. Таким образом мошенники вынуждают пользователя указать данные своей карты и пароли, чтобы потом просто-напросто украсть деньги со счета. Как распознать "подделку" и сохранить содержимое своего кошелька, пишет Татьяна Сярова для издания "Одесская жизнь".

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    Пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммуналку, перевести деньги с карты на карту или что-то купить в Интернете. Сегодня почти каждый хоть раз сталкивался с онлайн-сервисами. А вот знают об опасностях, которые таят в себе интернет-платежи, далеко не все.

    Ежегодно в украинском сегменте интернета фиксируется несколько десятков тысяч мошеннических операций с использованием платежных карточек. При этом теряют украинцы десятки миллионов гривен. Самый распространенный способ интернет-мошенничества связан с фишинговыми сайтами, которые "маскируются" под известные сервисы и ресурсы.

    Работает "подделка" довольно просто. Например, человеку нужно перевести деньги на другую карту. Он через поисковую систему выбирает ссылку и переходит по ней. К слову, воры довольно профессионально "продвигают" свои сайты в маркетинговом веб-пространстве, потому фишинговые ресурсы так часто попадаются украинцам. На поддельном сайте человек вводит данные своей карты. В этот момент "магическим" образом мошенники получают все явки-пароли, и с банковской карточки исчезают все деньги. Или же уходит только сумма перевода, но не на нужную карту, а на счет мошенника.

    odessa-life.od.ua
    Интернет-мошенники. Архивное фото

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    Киберполиция разоблачила мошенников, обманывавших граждан по SMS. Архивное фото
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    Фишинговые сайты часто "маскируются" под легальные и, что немаловажно, — популярные у пользователей сервисы. Около 80% фишинговых ресурсов имитируют электронные сервисы для пополнения мобильного счета в Интернет. Остальные созданы как фальшивые сайты для совершения денежных переводов с карты на карту. Все сайты-подделки предоставляют несуществующие услуги:

    для пополнения мобильного;

    для совершения денежного перевода с карты на карту;

    для получения онлайн-кредита на карту;

    для заработка на опросе для OLX, Авито, Юла;

    для продажи авиабилетов и т.п.

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    В лидерах по подделкам — платежные сервисы Portmone, iPay, EasyPay и сайт Укрпочты. Также "популярностью" у интернет-мошенников пользуются официальные ресурсы кредитно-финансовых организаций — Приват24, Ощадбанк, Monobank, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Альфа-банк Украина. Кроме того, чтобы заполучить персональные данные пользователей, мошенники создают клоны сайтов социальных сетей и их мобильных приложений.

    CC0 Public Domain
    Клавиатура ноутбука

    Как определить фишинговый сайт?

    Банкомат
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    Чтобы быть уверенным в безопасности интернет-платежей, лучше следовать принципу — доверяй, но проверяй. Если вы решили пополнить счет, провести операцию по карте или что-то оплатить через онлайн-сервис, в первую очередь убедитесь в его подлинности. Не ленитесь, будьте внимательными и избегайте рекламы.

    Легитимные сайты маскируют введение карточных реквизитов (например, звездочками) или используют виртуальную клавиатуру, в то время как фишинговые сайты не прибегают к маскировке вводимых реквизитов. Если при вводе вы видите символы логина и пароля — немедленно покидайте этот сайт, это подделка!

    Pixabay / CC0 Public Domain
    Компьютер. Архивное фото

    Лучше проверить дважды

    Поддельный веб-ресурс можно проверить быстро, легко и абсолютно бесплатно. Для этого существуют два уникальных онлайн-сервиса: "Черный список сайтов Ассоциации ЕМА" и STOP FRAUD киберполиции Украины. Достаточно просто проверить ссылку вызвавшего сомнение сайта в базе этих онлайн-сервисов.

    Фишинговый сайт — это мошеннический веб-ресурс, который собирает реквизиты банковских карт у держателей платежных карточек под видом оказания несуществующих услуг.

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