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    Политика

    СБУ обвиняет РФ в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 г

    (обновлено: )21101
    В СБУ сообщили, что "операцией с территории РФ руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ, генерал-майор Степан Ярощук".
    Последствия обстрелов жилых домов Мариуполя
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил российских военных в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году, в результате которого 30 человек погибли и более 100 пострадали.

    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле 24 января
    Канал "112 Украина" в Youtube
    В Мариуполе почтили память погибших при обстреле 24 января

    По его словам, СБ Украины передаст в Международный суд ООН записи якобы перехваченных телефонных разговоров. "Речь идет о трагических событиях, которые произошли в Мариуполе в связи с обстрелом района Восточный, которые имели место 24 января 2015 года",- сказал Грицак в понедельник на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

    При этом он обвинил российских военных в причастности к обстрелу. Грицак утверждает, что "операцией с территории РФ руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ, генерал-майор Степан Ярощук, а в Донецке — полковник ВС РФ Александр Цаплюк (позывной "Горец"), координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов (позывной "Югра")".

    Грицак отметил, что 11 людям объявлено подозрение, четверо из них – граждане Украины, остальные — россияне. Все они объявлены в розыск, кроме того, планируется объявить их в розыск по линии "Интерпол". Он также заявил, что Киев передаст в Международный суд ООН все материалы по иску до 12-14 июня.

    Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против РФ. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

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