Ранним утром 14 мая представители СБУ провели обыск у корреспондентов и главреда известного в Одессе интернет-издания "Таймер" Юрия Ткачева. Событие вызвало волну возмущений как в СМИ, так и в украинском сегменте соцсетей.
Следственные действия СБУ проводятся в рамках досудебного расследования уголовного правонарушения в рамках части второй статьи 110 Уголовного кодекса Украины, сообщается на странице "Таймер" в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".