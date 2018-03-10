наверх
10.03.201818:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    "Таймер" (интернет-издание)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сотрудники спецподразделения СБУ
    "Таймер" под прицелом, или Одесса против репрессий и террора
    08:30 18.05.2015
    3817
    На днях Одессу всколыхнула очередная волна репрессий, направленных против чуть ли не единственного оставшегося в регионе оппозиционного СМИ – интернет-издания "Таймер".
    Главред одесского Таймера Юрий Ткачев
    Обзор соцсетей: одесский "Таймер" и безопасность журналистов
    16:01 15.05.2015
    360
    Ранним утром 14 мая представители СБУ провели обыск у корреспондентов и главреда известного в Одессе интернет-издания "Таймер" Юрия Ткачева. Событие вызвало волну возмущений как в СМИ, так и в украинском сегменте соцсетей.
    Главред одесского Таймера Юрий Ткачев
    "Таймер" в Одессе запущен: один день в информационном пространстве Украины
    13:21 15.05.2015
    1120
    В четверг, 14 мая, в Верховной Раде обсуждали закон о профессиональной деятельности журналистов. Проголосовали без особых проблем.
    Здание СБУ в Одессе
    СБУ проверяет "Таймер" по делу о посягательстве на целостность Украины - СМИ
    21:29 14.05.2015
    180
    Следственные действия СБУ проводятся в рамках досудебного расследования уголовного правонарушения в рамках части второй статьи 110 Уголовного кодекса Украины, сообщается на странице "Таймер" в Facebook.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги