Как экс-нардеп Марков ссорился с лидером КПУ Симоненко на ТВ

Вечером 13 мая на эфир программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" пришли экс-регионалка Елена Бондаренко и экс-нардеп-беглец Игорь Марков.

Симоненко жаловался, что во время обысков СБУ подбросила ему пистолет, а в ответ на него посыпались упреки со стороны бывшего нардепа Маркова.

"Надо еще разобраться с предателями и коллаборационистами, и перед тем, как оценивать наших идеологических врагов, я их уважаю больше, чем этого человека, который стоит напротив меня", – сказал экс-нардеп, указав на Симоненко.

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Марков спросил, как лидер КПУ, у которого нашли пистолет с глушителем и патроны, через несколько дней смог оказаться на территории РФ.

Симоненко в ответ стал оправдываться, что ему в Киеве живется совсем несладко. В ответ Марков назвал лидера КПУ "агентом СБУ" и бросил в него мелкими монетами.

"Иуда! Понял ты кто! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. С этим негодяем и разговаривать не о чем… Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я пошел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот это крыса", – выкрикнул Марков.