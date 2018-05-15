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    Как экс-нардеп Марков ссорился с лидером КПУ Симоненко на ТВ

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (208)

    (обновлено: )37
    Лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко через несколько дней после обысков СБУ появился в эфире российского телевидения в компании не менее опальных политиков.
    Канал ТАЙМЕР Одесса на Youtube

    Вечером 13 мая на эфир программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" пришли экс-регионалка Елена Бондаренко и экс-нардеп-беглец Игорь Марков.

    Симоненко жаловался, что во время обысков СБУ подбросила ему пистолет, а в ответ на него посыпались упреки со стороны бывшего нардепа Маркова.

    "Надо еще разобраться с предателями и коллаборационистами, и перед тем, как оценивать наших идеологических врагов, я их уважаю больше, чем этого человека, который стоит напротив меня", – сказал экс-нардеп, указав на Симоненко.

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    Марков спросил, как лидер КПУ, у которого нашли пистолет с глушителем и патроны, через несколько дней смог оказаться на территории РФ.

    Симоненко в ответ стал оправдываться, что ему в Киеве живется совсем несладко. В ответ Марков назвал лидера КПУ "агентом СБУ" и бросил в него мелкими монетами.

    "Иуда! Понял ты кто! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. С этим негодяем и разговаривать не о чем… Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я пошел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот это крыса", – выкрикнул Марков.

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