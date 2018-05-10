СБУ отреагировала на заявление Турчинова о санкциях за показ парада в ДНР

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) рассмотрит обращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о внесении в санкционный список украинские СМИ, которые транслировали военный парад ко Дню Победы в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявила в четверг пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее Турчинов попросил СБУ внести с санкционный список украинские электронные СМИ, которые транслировали военный парад в ДНР. Ряд украинских СМИ сообщил, что интернет-издание "Корреспондент.net" 9 мая вело трансляцию этого парада. Комментарием издания РИА Новости не располагает.

"Служба безопасности Украины рассмотрит обращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова относительно прямой трансляции некоторыми украинскими СМИ так называемого "военного парада" из временно оккупированного Донецка и внесет соответствующие предложения по результатам проверки", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке в среду, на мероприятии присутствовали глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, представители правительства ДНР.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вместе с Турчиновым в ближайшее время намерен посетить Донецкую и Луганскую область, где проверит вещание украинских каналов.