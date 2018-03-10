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    Свидетели Иеговы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Флаг самопровозглашенной ЛНР. Архивное фото
    "Свидетелей Иеговы" в ЛНР обвинили в сотрудничестве с СБУ
    01:37 29.08.2017
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    Утверждается, что религиозная организация действовала в нарушение законодательства непризнанной ЛНР и была "активным агентом влияния Службы безопасности Украины".
    Министерства Юстиции России
    "Свидетели Иеговы" попали в список экстремистских организаций в России
    10:55 17.08.2017
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    В целом, по мнению Министерства юстиции России, работа "Свидетелей Иеговы" "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности".
    Молоточек судьи
    Российский суд окончательно запретил "Свидетелей Иеговы"
    04:57 18.07.2017
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    Судебная коллегия Верховного суда Российской Федерации в понедельник постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации.
    Флаги США и России
    США обеспокоены решением РФ внести "Свидетелей Иеговы" в список экстремистов
    21:00 21.04.2017
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    Представитель государственного департамента США отметил, что Штаты обеспокоены подавлением в России религиозных меньшинств, включая "Свидетелей Иеговы".
    Министерство юстиции РФ
    В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы"
    17:31 23.03.2017
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    Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" теперь числится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
    Здания свидетелей Иеговы и адвентистов сгорели в Енакиево за ночь
    14:23 08.10.2012
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    Здания "Зал царства свидетелей Иеговы" и "Адвентистов седьмого дня" сгорели в ночь с воскресенье на понедельник в городе Енакиево Донецкой области.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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