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    Сергей Петухов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Сергей Петухов
    Замминистра юстиции о перспективах ассоциации с ЕС
    17:12 14.09.2017
    255Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Соглашение с Евросоюзом подводит Украину под европейские стандарты, которые делают страну более конкурентоспособной не только на рынке Европы, но и Ближнего Востока, Африки, Азии, считает заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
    Минюст Украины
    Киев и Москва договорились о передаче 3 марта 12 заключенных - Минюст
    14:39 21.02.2017
    97
    Как сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, будут переданы не политзаключенные, а люди, которые были осуждены украинскими судами.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    Минюст: РФ повторно отказалась передать Украине Сенцова и Кольченко
    09:18 06.02.2017
    291
    Как заявил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, Украина будет "добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации".
    Сергей Петухов
    В Минюсте назвали победой решение суда ЕС о поставках РФ оружия в Донбасс
    19:03 25.01.2017
    729Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам заместителя министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова, решение суда ЕС - "еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе".
    Министерство юстиции Украины
    В Минюсте раскритиковали идею расселить мигрантов ради безвиза
    18:28 29.11.2016
    504Европа открывает для украинцев свои границы
    В Минюсте уточнили, что любые заявления, касающиеся возможности со стороны Украины "взять на себя дополнительные обязательства в рамках получения "безвиза", является лишь личным мнением их авторов".
    Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов
    Замглавы Минюста: расселение мигрантов по квотам ЕС - моя личная идея
    17:53 28.11.2016
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    Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что предложение о том, что Киев мог бы взять на себя добровольную квоту европейских стран на расселение мигрантов в обмен на безвизовый режим - его личная идея.
    Алексей Чирний. Архивное фото
    Замминистра юстиции подписал запрос к РФ о передаче осужденного Чирния
    14:54 22.10.2016
    238
    Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов выложил копию документа, адресованного Минюсту РФ относительно передачи Алексея Чирния, который был приговорен в России к 7 годам заключения.
    Олег Сенцов. Архивное фото
    Передача Сенцова в Украину невозможна из-за гражданства - Минюст РФ
    12:14 21.10.2016
    3115
    Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов опубликовал ответ министерства юстиции России, в котором уточняется, что Олег Сенцов получил российское гражданство.
    Режиссер Олег Сенцов
    РФ отказала Украине в передаче Сенцова - Минюст
    11:15 21.10.2016
    530
    Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил в социальной сети, что Россия отказала Украине в передаче Олега Сенцова, который был приговорен в РФ к 20 годам колонии.
    Николай Карпюк
    Минюст направил в РФ запрос на выдачу Карпюка
    15:00 16.06.2016
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    Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что с заявлением обратился брат Николая Карпюка Валентин. По версии российского следствия, Карпюк воевал в Чечне против российских федеральных сил.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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