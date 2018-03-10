Соглашение с Евросоюзом подводит Украину под европейские стандарты, которые делают страну более конкурентоспособной не только на рынке Европы, но и Ближнего Востока, Африки, Азии, считает заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
По словам заместителя министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова, решение суда ЕС - "еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе".
Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что предложение о том, что Киев мог бы взять на себя добровольную квоту европейских стран на расселение мигрантов в обмен на безвизовый режим - его личная идея.
Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что с заявлением обратился брат Николая Карпюка Валентин. По версии российского следствия, Карпюк воевал в Чечне против российских федеральных сил.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".