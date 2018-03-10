Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Второй подсудимый Александр Кольченко получил 10 лет лишения свободы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.