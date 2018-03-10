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    Северо-Кавказский окружной военный суд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    Оглашение приговора украинцам Сенцову и Кольченко в РФ 
    17:36 25.08.2015
    245Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Второй подсудимый Александр Кольченко получил 10 лет лишения свободы.
    Режиссер Олег Сенцов
    Защита режиссера Сенцова намерена обжаловать приговор
    15:29 25.08.2015
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    Де-факто, ни одного довода защиты судом учтено не было, жалоба будет подана в Верховный суд РФ в ближайшее время, сообщил один из защитников Олега Синцова Дмитрий Динзе.
    Олег Сенцов. Архивное фото
    Дело режиссера Сенцова поступило в суд Ростова-на-Дону
    15:06 17.06.2015
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    В суд поступило дело в отношении Олега Сенцова и Александра Кольченко, сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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