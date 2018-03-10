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Тег
Лефортовский суд г. Москвы
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста Роману Сущенко
04:13 26.04.2017
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Задержание украинских журналистов в РФ
Как сообщил адвокат Марк Фейгин, Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о продлении Роману Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Москве арестован еще один предполагаемый шпион
16:38 09.02.2015
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Суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого в шпионаже. Материалы уголовного дела против него имеют гриф "секретно".
В Москве суд арестовал подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
15:40 29.01.2015
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Светлана Давыдова, которую спецслужбы России подозревают в шпионаже в пользу Украины, арестована по решению суда. Она пробудет в заключении, как минимум, до 19 марта.
Сенцову продлили арест по делу о терактах в Крыму
15:53 26.12.2014
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Арест режиссера Олега Сенцова продлен до 11 апреля 2015 года.
Суд признал законным отказ выдать защите Кольченко материалы дела
13:06 28.10.2014
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Следственное управление ФСБ РФ, по словам адвоката, с июня отказывает ей в выдаче копий указанных документов, без которых она не может надлежащим образом осуществлять защиту Кольченко.
Мосгорсуд не отпустил режиссера Сенцова
15:07 24.10.2014
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Олега Сенцова подозревают в подготовке терактов, он останется под арестом до 11 января.
Суд продлил до 11 января 2015 года арест режиссера Сенцова
16:20 29.09.2014
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По словам пресс-секретаря суда, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Сенцову меры пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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