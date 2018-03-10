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    Лефортовский суд г. Москвы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Украинский журналист Роман Сущенко во время заседания суда в России
    Суд в Москве рассмотрит вопрос о продлении ареста Роману Сущенко
    04:13 26.04.2017
    63Задержание украинских журналистов в РФ
    Как сообщил адвокат Марк Фейгин, Лефортовский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство о продлении Роману Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Въезд в следственный изолятор № 2
    В Москве арестован еще один предполагаемый шпион
    16:38 09.02.2015
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    Суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого в шпионаже. Материалы уголовного дела против него имеют гриф "секретно".
    Въезд в следственный изолятор № 2
    В Москве суд арестовал подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
    15:40 29.01.2015
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    Светлана Давыдова, которую спецслужбы России подозревают в шпионаже в пользу Украины, арестована по решению суда. Она пробудет в заключении, как минимум, до 19 марта.
    Олег Сенцов
    Сенцову продлили арест по делу о терактах в Крыму
    15:53 26.12.2014
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    Арест режиссера Олега Сенцова продлен до 11 апреля 2015 года.
    Молоток судьи
    Суд признал законным отказ выдать защите Кольченко материалы дела
    13:06 28.10.2014
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    Следственное управление ФСБ РФ, по словам адвоката, с июня отказывает ей в выдаче копий указанных документов, без которых она не может надлежащим образом осуществлять защиту Кольченко.
    Олег Сенцов
    Мосгорсуд не отпустил режиссера Сенцова
    15:07 24.10.2014
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    Олега Сенцова подозревают в подготовке терактов, он останется под арестом до 11 января.
    Олег Сенцов
    Суд продлил до 11 января 2015 года арест режиссера Сенцова
    16:20 29.09.2014
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    По словам пресс-секретаря суда, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Сенцову меры пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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