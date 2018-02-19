Кадры с Приходько вырезали из агитационного ролика Порошенко

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Кадры с участием певицы, заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько удалены из видеоролика, который агитирует за президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины со ссылкой на слова министра культуры Евгения Нищука. Министр утверждает, что Минкульт получил от Приходько лишь принципиальное согласие.

"Действительно, разговор Евгения Николаевича с госпожой Анастасией была относительно просто принципиальное согласие в съемках условного видео-ролике. Ведь это сфера культуры, а они являются знакомыми и имеют контакты друг друга. Все дальнейшие переговоры велись продюсерами ролике с одной стороны и продюсером певицы Денисом Путинцева с другой стороны, который был проинформирован о содержании съемок и способствовал их проведению ", — говорится в ответе Нищука на запрос TabloID.

"После того, как информация от певицы распространилась в сети Интернет, мы неоднократно пытались связаться с Анастасией, однако на контакт со вчерашнего вечера и до сих пор она не выходит. Опять же, по имеющейся у нас информации, на сегодняшний утро ролик, в котором снималась певица, уже перемонтирован, и сейчас на экранах он уже без ее участия", — сообщает Минкульт.

Кроме того, уже появилась, что музыка на видео использована с нарушением авторских прав.