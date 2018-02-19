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    Культура

    Кадры с Приходько вырезали из агитационного ролика Порошенко

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    После возмущения известной певицы, что ее изображение было без согласия использовано в агитационном видеоролике Петра Порошенко, кадры с Приходько были перемонтированы.
    Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню Мама. Архивное фото
    Дирекция общественных связей ПЕР | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Кадры с участием певицы, заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько удалены из видеоролика, который агитирует за президента Петра Порошенко.

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    Об этом сообщает Министерство культуры Украины со ссылкой на слова министра культуры Евгения Нищука. Министр утверждает, что Минкульт получил от Приходько лишь принципиальное согласие.

    "Действительно, разговор Евгения Николаевича с госпожой Анастасией была относительно просто принципиальное согласие в съемках условного видео-ролике. Ведь это сфера культуры, а они являются знакомыми и имеют контакты друг друга. Все дальнейшие переговоры велись продюсерами ролике с одной стороны и продюсером певицы Денисом Путинцева с другой стороны, который был проинформирован о содержании съемок и способствовал их проведению ", — говорится в ответе Нищука на запрос TabloID.

    "После того, как информация от певицы распространилась в сети Интернет, мы неоднократно пытались связаться с Анастасией, однако на контакт со вчерашнего вечера и до сих пор она не выходит. Опять же, по имеющейся у нас информации, на сегодняшний утро ролик, в котором снималась певица, уже перемонтирован, и сейчас на экранах он уже без ее участия", — сообщает Минкульт.

    Кроме того, уже появилась, что музыка на видео использована с нарушением авторских прав.

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