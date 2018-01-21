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    Киев

    Минкульт требует от Кличко выкупить сгоревший в Киеве исторический дом

    (обновлено: )159
    Министерство культуры обращается к киевскому городскому голове с призывом провести обследование всех архитектурных памятников и принять меры для их сохранения.
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого возле ЦУМа в Киеве
    Facebook Serge V. Berezhnoy

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Министерство культуры выразило обеспокоенность масштабным пожаром в Киеве в историческом здании по ул. Богдана Хмельницкого, 12−14, говорится в заявлении министерства в воскресенье.

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    "Министерство культуры обращается к киевскому городскому голове как руководителю местного органа охраны культурного наследия с призывом провести обследование всех памятников на территории Киева и принять надлежащие меры для их сохранения", — сказано в обращении Минкульта.

    Ведомство ждет от Кличко применения мер воздействия к тем владельцам, которые допускают ненадлежащее содержание памятников культуры, что приводит к угрозе их уничтожения.

    "Надемся, что уже завтра владельцы (пользователи) памятника по ул. Б. Хмельницкого, 12−14, получат свое предписание, а киевская власть обратится с иском в суд о выкупе достопримечательности", — сказано в обращении министерства.

    Напомним, киевским спасателям понадобилось более четырех часов, что загасить огонь в историческом здании в центре столицы.

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