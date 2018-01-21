Минкульт требует от Кличко выкупить сгоревший в Киеве исторический дом

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Министерство культуры выразило обеспокоенность масштабным пожаром в Киеве в историческом здании по ул. Богдана Хмельницкого, 12−14, говорится в заявлении министерства в воскресенье.

"Министерство культуры обращается к киевскому городскому голове как руководителю местного органа охраны культурного наследия с призывом провести обследование всех памятников на территории Киева и принять надлежащие меры для их сохранения", — сказано в обращении Минкульта.

Ведомство ждет от Кличко применения мер воздействия к тем владельцам, которые допускают ненадлежащее содержание памятников культуры, что приводит к угрозе их уничтожения.

"Надемся, что уже завтра владельцы (пользователи) памятника по ул. Б. Хмельницкого, 12−14, получат свое предписание, а киевская власть обратится с иском в суд о выкупе достопримечательности", — сказано в обращении министерства.

Напомним, киевским спасателям понадобилось более четырех часов, что загасить огонь в историческом здании в центре столицы.