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    ЧП в центре Киева: как спасатели ликвидировали масштабный пожар

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    Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в отселенном пятиэтажном здании на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. Кадры выложены на Youtube-канале ведомства.
    ГУ ГСЧС в Киеве/Youtube

    Информация о пожаре поступила ГСЧС в субботу в 19:42: горели пятый и шестой этажи, а также крыша здания.

    В 22:03 пожар был локализован на площади 800 кв. м, а в 23:28 — ликвидирован.

    Смотрите также: Масштабный пожар в центре Киева. Кадры с места ЧП

    Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные здания.

    К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.

    Информации о жертвах нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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