ЧП в центре Киева: как спасатели ликвидировали масштабный пожар

Информация о пожаре поступила ГСЧС в субботу в 19:42: горели пятый и шестой этажи, а также крыша здания.

В 22:03 пожар был локализован на площади 800 кв. м, а в 23:28 — ликвидирован.

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Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные здания.

К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.

Информации о жертвах нет. Причина возникновения пожара выясняется.