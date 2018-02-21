Режиссера "Киборгов" не предупредили, что снимают в агитке Порошенко

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев признался, что его предупредили о съемках в агитационном ролике Петра Порошенко, хотя использовали кадры с ним на видео.

Скандал вокруг пропагандистского видео, которое заканчивается словами "Идем вперед" и подписью Петра Порошенко, начался после заявления певицы Анастасии Приходько. Она выразила возмущение тем, что кадры с ней были использованы без предупреждения. Министерство культуры, которое отвечало за подготовку видео, сообщило, что кадры с участием Приходько были вырезаны.

Оказалось, что создатели мини-фильма забыли предупредить о политрекламе и Сеитаблаева, которому министр культуры Евгений Нищук сообщил лишь о "социальном ролике". Поэтому режиссер записал слова "Начали снимать качественные украинские фильмы. Наше кино возвращается на большие экраны".

"Ко мне обратился Евгений Николаевич Нищук и предложил принять участие в таком социальном ролике, который будет рассказывать о достижениях нашей страны. Я с радостью вызвался. Ну а потом получилось, как получилось. Но ни от одного своего слова, которое я сказал в этом ролике, я не отказываюсь! Конечно, неприятно. Могли бы сказать откровенно и прямо, и каждый бы принимал свое решение – участвовать или не участвовать. Я лично никакой катастрофы в этом не вижу", — так Ахтем Сеитаблаев прокомментировал ситуацию для Styler.

Он подтвердил, что ему никто откровенно не сказал, что смонтированный материал будет носить "политический характер". "Нет, не говорили! И по этому поводу мне очень неприятно. Потому что я очень тепло отношусь ко всем задействованным лицам, и давно знаю Евгения Николаевича… Вообще, у нас много чего такого неприятного происходит в стране от того, что мы не разговариваем откровенно друг с другом. И если бы ко мне обратились бы, пожалуй, я бы не отказался, но надо говорить прямо. И все. Этот факт, конечно, мне не приятен. Но уже случилось, как случилось. Буду знать на будущее".

Напомним, что по данным СМИ, черниговской пенсионерке Раисе Кузьменко, которая появляется в самом начале агитационного видео, за участие в съемках даже пообещали повысить пенсию. Также выяснилось, что музыка для ролика была использована с нарушением авторских прав.