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    Доброполье (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Ринат Ахметов
    Второй человек в стране. Как дела у Рината Ахметова?
    19:57 25.01.2018
    5906
    Ахметов сумел вписаться в нынешнюю политическую систему и только наращивает свои активы, даже несмотря на борьбу с другими олигархами и давление Запада.
    Станислав Николаенко. Архивное фото
    Господдержка поможет науке выживать, но не развиваться – Николаенко
    09:21 09.01.2018
    98
    Увеличение финансирования университетской науки на 12% - это просто учет инфляции и качественного прорыва в науке не получится, считает Станислав Николаенко.
    Актер Фёдор Добронравов
    Удар по "Сватам". Добронравова внесли в "черный список" Минкультуры
    04:45 29.11.2017
    912СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Российский актер Федор Добронравов внесен Министерством культуры в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, 28 ноября.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Скажи мне, кто твой друг. Список врагов Порошенко
    14:43 18.10.2017
    6143Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Президентом Порошенко недовольны многие, но ни реально выступить против него, ни объединиться оппозиция пока не способна - на решительные действия идут лишь Саакашвили и Тимошенко.
    Заседание Верховной Рады 20 декабря 2016 года
    Бюджетный комитет Рады так и не провел заседание - нардеп
    01:41 21.12.2016
    193Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
    Как сообщил народный депутат Ярослав Маркевич, заседание бюджетного комитета должно было состояться в перерыве с 23.00 до 00.00, однако оно так и не началось.
    Конституционный суд Украины
    Закон раздора. КС решает по языковому закону "Кивалова-Колесниченко"
    13:58 17.11.2016
    836
    Спустя два года Конституционный суд приступил к рассмотрению представления об отмене скандального языкового закона "Кивалова-Колесниченко". Фактически закон так и не повлиял на языковую ситуацию в стране, но до сих пор будоражит общество.
    Машина, в результате взрыва которой погиб Павел Шеремет
    Хроника 19 июля: гибель Павла Шеремета, военное положение в Украине, артобстрел Донецка
    09:21 20.07.2016
    3055
    Накануне Гройсман озвучил условие понижения тарифов, Турчинов заявил, что СНБО готов рассмотреть вопрос о введении военного положения, Хан назвал ожидаемые сроки отмены виз для Украины, подросток был застрелен в Гватемале во время ловли покемонов.
    Руслан Бортник
    Бортник: русский след в терактах в Брюсселе - это уже перебор
    14:11 22.03.2016
    4722Стрельба в немецком кинотеатре
    Попытка украинских политических элит использовать любую трагедию в мире, даже такую кровавую, как в Брюсселе, для актуализации проблем Украины будет иметь в Европе обратный эффект, считает политолог Руслан Бортник.
    Порошенко о принципе трех П. Видео
    Порошенко о принципе "трех П" 
    19:32 29.02.2016
    328Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Президент Петр Порошенко напомнил слова бывшего министра иностранных дел Геннадия Удовенко, что ключевым для политика должны быть три "П" - порядочность, профессионализм и патриотизм.
    Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания. Архивное фото
    Нацсовет призвал ГПУ и СБУ проверить у телеканалов документы на фильмы РФ
    14:22 25.02.2016
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    Во время проведения мониторинга эфиров украинских телеканалов фиксировались данные о дате производства российских фильмов, которые отличались от тех, о которых сообщается на официальных страницах Российской Федерации, заявили в Нацсовете.
    Пикет у Верховной Рады против повышения тарифов ЖКХ
    Пикет у Верховной Рады против повышения тарифов ЖКХ 
    14:23 14.05.2015
    488Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Активисты потребовали вмешательства в ситуацию с повышением тарифов президента Петра Порошенко, а также создания межведомственной группы по вопросам тарифов.
    Заседание Верховной Рады
    Рада в пятницу рассмотрит вопросы тарифов и энергоресурсов
    08:52 20.03.2015
    1118Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    На сегодняшнем заседании депутаты заслушают министров во время часа вопросов к правительству, после чего рассмотрят ряд проектов постановлений о проведении парламентских слушаний.
    Снос памятника Ленину в Доброполье
    Снос памятника Ленину в Доброполье 
    11:39 11.03.2015
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    В Доброполье Донецкой области в ночь на 11 марта снесли памятник Владимиру Ленину. Утром памятник был погружен на грузовой транспорт и вывезен в троллейбусное депо.
    Снос памятника Ленину в Доброполье
    В Доброполье снесли памятник Ленину
    11:02 11.03.2015
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    По данным местных СМИ, памятник Ленину был снесен в ночь на 11 марта неизвестными, утром в среду поваленный памятник был погружен на грузовой транспорт и вывезен в троллейбусное депо.
    Петр Порошенко
    Порошенко упростил оформление наследства
    17:45 25.11.2014
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    Закон отменяет обязательное проведение оценки имущества и упрощает процедуру оформления наследства и регистрации прав граждан на унаследованное ими недвижимое имущество.
    Ситуация в Донецке
    Ночью в Донецке боев не было, в некоторых районах Донбасса неспокойно
    12:06 17.09.2014
    157Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Сообщений о новых разрушениях в Донецке пока нет, но обстановка в городе в целом остается напряженной, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.
    Установка Град
    Ополченцы обстреляли овощебазу Доброполья, есть жертвы
    16:15 13.06.2014
    387Спецоперация на востоке Украины
    Ополченцы ошиблись в корректировке огня и обстреляли овощную базу города Доброполье Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб, тяжело ранена одна из работниц предприятия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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