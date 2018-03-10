Спустя два года Конституционный суд приступил к рассмотрению представления об отмене скандального языкового закона "Кивалова-Колесниченко". Фактически закон так и не повлиял на языковую ситуацию в стране, но до сих пор будоражит общество.
Накануне Гройсман озвучил условие понижения тарифов, Турчинов заявил, что СНБО готов рассмотреть вопрос о введении военного положения, Хан назвал ожидаемые сроки отмены виз для Украины, подросток был застрелен в Гватемале во время ловли покемонов.
Попытка украинских политических элит использовать любую трагедию в мире, даже такую кровавую, как в Брюсселе, для актуализации проблем Украины будет иметь в Европе обратный эффект, считает политолог Руслан Бортник.
Во время проведения мониторинга эфиров украинских телеканалов фиксировались данные о дате производства российских фильмов, которые отличались от тех, о которых сообщается на официальных страницах Российской Федерации, заявили в Нацсовете.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".