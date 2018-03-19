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    Культура

    "Злобные дебилы". Макаревич оскорбительно высказался о россиянах

    (обновлено: )655016
    На своей странице в Facebook лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал, что во время путешествия его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан.
    Солист группы Машина Времени Андрей Макаревич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, комментируя свою поездку в Соединенные Штаты, оскорбительно высказался о россиянах и заявил, что в стране происходит "что-то ужасное".

    На своей странице в Facebook музыкант написал, что во время путешествия его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан.

    При этом Макаревич отметил, что три года назад он не замечал такого различия и сделал вывод, что с россиянами "происходит что-то ужасное".

    В ответ на комментарий одного из подписчиков, в котором говорилось, что на жителей страны так повлияла "пропаганда", артист пояснил свою позицию.

    "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал он.

    Напомним, ранее Макаревич раскритиковал языковые квоты на украинском радио и телевидении.

     

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