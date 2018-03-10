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    Святогорск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Святогорске под Славянском у главы ТИК произошел гипертонический криз - СМИ
    12:30 26.10.2015
    317Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    По данным региональных СМИ, ранее ТИК обратилась в СБУ, а глава ТИК назвал действия участковых избирательных комиссий саботажем. Позднее мужчине стало плохо, он упал и повредил печать на одной из урн с бюллетенями.
    Беженцы в Святогорске
    В Святогроске пять тыс местных жителей и 10 тыс переселенцев - мэр
    16:54 25.08.2015
    305
    Александр Дзюба подчеркнул, что местного бюджета на всех переселенных лиц не хватает, но большую роль играет финансовая помощь добровольцев и международных организаций.
    Переговоры
    В Святогорске проходит закрытая встреча мэров городов Донбасса - СМИ
    09:03 18.05.2015
    818Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно данным издания "Новости Донбасса", на встрече присутствовал народный депутат Сергей Тарута. Также в переговорах принимает участие мэр Донецка Сергей Лукьянченко.
    Спецоперация силовиков в Святогорске
    Спецоперация силовиков в Святогорске 
    21:48 08.05.2015
    778Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Силовики своевременно обезвредили самодельное взрывное устройство, заложенное в Мемориал Славы неподалеку от Свято-Успенской Святогорской Лавры.
    Задержание диверсантов, заминировавших Мемориал Славы в Святогорске
    Задержание диверсантов, заминировавших Мемориал Славы в Святогорске 
    21:06 08.05.2015
    512Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Неподалеку от Свято-Успенской Святогорской Лавры была задержана диверсионная группа, которая заложила взрывное устройство в Мемориал Славы.
    Работа саперов. Архивное фото
    Возле Святогорской Лавры в Донбассе заминировали мемориал - штаб АТО
    11:58 08.05.2015
    399Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    В штабе антитеррористической операции также сообщили о задержании подозрительного транспорта, в котором обнаружили боеприпасы, некоторые документы, оружие, в том числе реактивные противотанковое гранаты, автомат.
    Украинские беженцы в Святогорске
    Беженцы в Святогорске 
    10:02 02.02.2015
    420Ситуация в зоне АТО.
    Санаторий в городе Святогорск Донецкой области был преобразован в жилье для эвакуированных.
    Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревич отдаст деньги детям-беженцам из Украины в случае выигрыша суда
    19:21 28.10.2014
    376Донбасс. Попытки наладить мир
    Поводом для иска послужила статья Александра Проханова, опубликованная в газете "Известия" 17 августа этого года.
    Дети из Славянска
    Около 600 детей из Славянска отправляются в санатории Украины
    11:45 01.06.2014
    75Восстановление Славянска
    Около 600 детей эвакуируют в украинские санатории из Славянска Донецкой области, где уже два месяца продолжается противостояние ополченцев и украинской армии.
    Милиция. Архивное фото
    Правоохранители заявляют, что установили контроль над Святогорском
    18:55 23.04.2014
    16Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    МВД Украины сообщает, что в ходе спецоперации подконтрольным Киеву силовикам удалось установить контроль над городом Святогорском, расположенным на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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