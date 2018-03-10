По данным региональных СМИ, ранее ТИК обратилась в СБУ, а глава ТИК назвал действия участковых избирательных комиссий саботажем. Позднее мужчине стало плохо, он упал и повредил печать на одной из урн с бюллетенями.
В штабе антитеррористической операции также сообщили о задержании подозрительного транспорта, в котором обнаружили боеприпасы, некоторые документы, оружие, в том числе реактивные противотанковое гранаты, автомат.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".