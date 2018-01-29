Полиция сообщила подробности кровавых разборок в Киеве

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Стрельба в Киеве произошла в результате конфликта между двумя охранными структурами, сообщил в эфире 112 Украина глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Ранее сообщалось, что перестрелка произошла на улице Лагерная в Шевченковском районе столицы.

"Выяснили, что произошел конфликт, одна из сторон применила устройство для отстрела резиновых пуль, и от полученных ранений погиб мужчина 1983 года рождения, работник одной из частных фирм, другой получил ранения. Там есть два решения суда, решение судов первой инстанции, которые двум разным владельцам дают право собственности. Была одна частная охранная структура, приехала другая, произошел конфликт, полицию не вызвали, пока не произошла стрельба", — сообщил Крищенко.

В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что по данному инциденту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство).

Оксана Блищик/Facebook На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018

При этом, по словам спикера столичной полиции Оксаны Блищик, предварительно установлено, что в помещении национальной лотереи находились пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме.

"Между ними началась драка, и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. На месте происшествия от полученных травм один человек погиб, другой с огнестрельным ранением в живот "скорая" доставила в больницу", — написала Блищик на своей странице в Facebook.