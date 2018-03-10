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    Оксана Блищик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    ДТП с кортежем Порошенко: комментарий Нацполиции
    15:19 07.03.2018
    686Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик отметила, что как только пострадавший будет в состоянии общаться, правоохранители проведут все необходимые следственные действия.
    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Полиция сообщила подробности кровавых разборок в Киеве
    14:47 29.01.2018
    2386Криминальные войны в Украине
    По данным главы столичной полиции Андрея Крищенко, конфликт разгорелся между двумя охранными фирмами, в ходе которого произошла стрельба. В результате разборок погиб один мужчина, еще один получил ранения.
    Ситуация в центре Киева
    Марш за импичмент. Центр Киева оцеплен силовиками
    13:28 10.12.2017
    813Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    В полиции Киева сообщили, что в центре города, где проходит марш за импичмент, дежурят около тысячи полицейских и военнослужащих.
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    Стрельба в киевском ресторане. Полиция раскрыла детали
    11:40 29.10.2017
    533Днепр, Львов: взрывные события
    По словам Оксаны Блищик, следователи квалифицируют это происшествие как покушение на убийство. Пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    Возросло число пострадавших при взрыве в центре Киева
    16:45 24.08.2017
    2907День Независимости и взрыв в центре Киева
    Представитель Нацполиции сообщила, что в результате взрыва в правительственном квартале в центре столицы пострадали три человека. При этом там не уточнили, какие телесные повреждения получили пострадавшие.
    Стрельба в Шевченковском районе Киева
    Появились кадры с места нападения на предпринимателя в Киеве 
    12:13 17.08.2017
    598Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Полицейские разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, устроил стрельбу в Шевченковском районе Киева, в результате которой получил ранения мужчина, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
    Автомобиль полиции на месте стрельбы в Киеве, 17 августа 2017
    Нападение со стрельбой в Киеве: полиция сообщила подробности
    10:57 17.08.2017
    543Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В пресс-службе столичной полиции сообщили, что стрелок был один. В городе объявлен план "Перехват". По информации врачей, у пострадавшего два огнестрельных ранения, его доставили в больницу.
    Стрельба на центральном железнодорожном вокзале в Киеве
    "Разборки" по-киевски. Кадры с места стрельбы на вокзале 
    11:31 10.08.2017
    1159Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В результате конфликта в Киеве у железнодорожного вокзала ранены три человека, сообщила начальник отдела коммуникации Нацполиции Киева Оксана Блищик. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Протесты под Радой. Полиция отчиталась о ситуации
    18:35 11.07.2017
    241Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что никаких грубых правонарушений в ходе протестов не зафиксировано возле здания парламента.
    Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве
    Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве
    21:41 02.06.2017
    619Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    В Киеве расстреляли мотоциклиста, введен план "Перехват"
    01:44 25.05.2017
    733Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В полиции сообщили, что мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия. По данным СМИ, мотоциклиста застрелили из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ.
    Полиция обнаружила взрывчатку в офисе Национального корпуса в Киеве
    Полиция обнаружила взрывчатку в офисе "Национального корпуса" в Киеве
    17:53 15.05.2017
    410Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, по результатам первоочередной проверки факту минирования будет дана правовая квалификация.
    Стрельба в Киеве на ул. Вышгородская
    Полиция сообщила подробности вечерней стрельбы в Киеве
    00:20 26.04.2017
    494Рост преступности в Украине
    Столичные правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
    На месте взрыва на Владимирской в Киеве в ночь на 11 апреля 2017
    Ночной взрыв в Киеве. Полиция ищет камеры видеонаблюдения в центре столицы
    15:09 11.04.2017
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    По информации начальника пресс-службы киевской полиции Оксаны Блищика, сотрудники полиции отработали территорию с целью обнаружения камер видеонаблюдения, подготовили запросы на изъятие этих записей.
    Усиление мер безопасности в метро Киева
    Киевский метрополитен обвинил журналистов в закладке "бомб"
    14:02 05.04.2017
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    Журналисты одного из телеканалов оставили три коробки на "Лесной", "Крещатике" и "Вокзальной". В полиции призвали не проводить таких "экспериментов", так как их проведение - "прерогатива Службы безопасности Украины".
    Усиление мер безопасности в метро Киева
    Повышенные меры безопасности в метро Киева продлятся до 15 мая
    03:56 04.04.2017
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    Начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что на станциях столичной подземки несут службу полицейские и военнослужащие Нацгвардии, привлечены кинологи.
    Стрельба в центре Киева
    Полиция раскрыла детали стрельбы в центре Киева
    12:26 26.03.2017
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    По словам Оксаны Блищик, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан. Ранение получил студент 1998 года рождения. Он прооперирован.
    Вид из кабины угнанной маршрутки
    Полиция вторые сутки разыскивает угонщика маршрутки в Киеве
    09:32 03.03.2017
    194Взрыв в здании полиции в Ровно
    Как сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик, правоохранители продолжают розыскные мероприятия в Днепровском районе с привлечением кинологов и спецназа.
    Пистолет. Архивное фото
    В Киеве ранили мужчину и отобрали у него $365 тыс
    15:15 26.09.2016
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    Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик, мужчина вышел из подъезда многоэтажного дома, в котором находится его квартира, после чего на него напали неизвестные.
    Разгон Азова под Киевгорстроем: в ход пошел слезоточивый газ
    Разгон "Азова" под "Киевгорстроем": в ход пошел слезоточивый газ 
    12:06 09.09.2016
    1002Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Полиция разблокировала офис "Киевгорстроя", трое участников блокирования задержаны и доставлены в Печерский отдел полиции, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной Оксана Блищик.
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    ДТП с кортежем Порошенко: комментарий Нацполиции
    15:19 07.03.2018
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    Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик отметила, что как только пострадавший будет в состоянии общаться, правоохранители проведут все необходимые следственные действия.
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