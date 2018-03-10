По данным главы столичной полиции Андрея Крищенко, конфликт разгорелся между двумя охранными фирмами, в ходе которого произошла стрельба. В результате разборок погиб один мужчина, еще один получил ранения.
Представитель Нацполиции сообщила, что в результате взрыва в правительственном квартале в центре столицы пострадали три человека. При этом там не уточнили, какие телесные повреждения получили пострадавшие.
Полицейские разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, устроил стрельбу в Шевченковском районе Киева, в результате которой получил ранения мужчина, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
Журналисты одного из телеканалов оставили три коробки на "Лесной", "Крещатике" и "Вокзальной". В полиции призвали не проводить таких "экспериментов", так как их проведение - "прерогатива Службы безопасности Украины".
Полиция разблокировала офис "Киевгорстроя", трое участников блокирования задержаны и доставлены в Печерский отдел полиции, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной Оксана Блищик.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".