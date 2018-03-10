Руководитель отдела связи с общественностью "Простобанк Консалтинг" Иван Никитченко и народный депутат Сергей Рыбалка в эфире Голоса Столицы пояснили, какими методами можно стабилизировать банковскую систему и обеспечить ее развитие.
В киевской полиции уже сообщили, что сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".