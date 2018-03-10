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    Рыбалка Сергей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Анастасия Байбородина
    Девушка депутата Рыбалки рассказала всю правду о его подарках
    11:08 13.12.2017
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    Анастасия Байбородина сообщила, что депутат Рыбалка подарил ей на день рождения iPhone. Девушка возмущена завистью и пошлостью комментаторов в социальных сетях.
    Депутат Сергей Рыбалка поздравил свою девушку на Таймс-Сквер
    Нардеп поздравил подружку, разместив ее фото в центре Нью-Йорка
    09:58 12.12.2017
    1885
    Такое оригинальное поздравление обошлось народному депутату Сергею Рыбалке не менее, чем в 1500 долларов. Его девушка была в восторге.
    Валерия Гонтарева
    Комитет Рады призвал Порошенко ускорить "замену Гонтаревой"
    23:50 23.05.2017
    86Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Президент Петр Порошенко заявил, что у него есть несколько кандидатов на пост главы Национального банка, но он не будет называть имена до согласования с Верховной Радой.
    Сергей Рыбалка. Архивное фото
    Нардеп Рыбалка пожаловался на давление со стороны ГПУ и СБУ
    12:06 17.02.2017
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    По словам нардепа от Радикальной партии Сергея Рыбалки, на него оказывается давление из-за критики председателя финансового комитета Верховной Рады и действий Национального банка.
    Денежные купюры
    Стратегия развития банковской системы: что ждет украинцев и их деньги
    18:07 19.04.2016
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    Руководитель отдела связи с общественностью "Простобанк Консалтинг" Иван Никитченко и народный депутат Сергей Рыбалка в эфире Голоса Столицы пояснили, какими методами можно стабилизировать банковскую систему и обеспечить ее развитие.
    Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка
    Сегодня Украина, к сожалению, сырьевой придаток - нардеп
    11:18 19.04.2016
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    По словам народного депутата Сергея Рыбалки, в Украине надо создавать условия для развития производства высокотехнологической продукции, а не вывозить "сырье, которое у нас просто есть в стране".
    Автомобиль Range Rover народного депутат Сергея Рыбалки. Видео
    Range Rover нардепа Рыбалки после "обстрела" гирями 
    02:46 15.01.2016
    441
    В киевской полиции уже сообщили, что сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.
    Нападение на авто нардепа Сергея Рыбалки
    Нардеп Рыбалка, в чей Range Rover бросили гири, обвиняет бывшего тестя
    01:55 15.01.2016
    392
    По словам народного депутата, у него давний семейный конфликт с одним из собственников сети супермаркетов"АТБ" Геннадием Буткевичем, который является его бывшим тестем.
    Сергей Рыбалка. Архивное фото
    Полиция ищет неизвестных, повредивших Range Rover нардепа от РПЛ Рыбалки
    23:21 14.01.2016
    92
    Как сообщила спикер киевской полиции Оксана Блищик, народный депутат отъезжал на автомобиле Range Rover от спортивно-оздоровительного комплекса, когда в его авто бросили две полукилограммовые гири.
    Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка
    Рыбалку собирались не убить, а на всю жизнь сделать инвалидом - Лозовой
    22:45 14.01.2016
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    Как уточнил народный депутат от "Радикальной партии Ляшко Андрея Лозовой, авто его коллеги по фракции Рыбалки не было обстреляно. В него, как выяснилось, бросили две гири.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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