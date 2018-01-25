В Киеве мужчина открыл стрельбу по обидчику

Пресс-служба Нацполиции Киева

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киев в парке на территории Подольского района произошла драка, которая переросла в перестрелку. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители сообщили, что житель Полтавы на своем авто заехал в парк. Ему сделали отдыхающие замечание, на что мужчина грубо возразил. Между ним и киевлянином возник конфликт, переросший в драку. Водитель достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Киевлянин получил касательное ранение.

Пресс-служба Нацполиции Киева На месте перестрелки в Киеве

На место конфликта прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали стрелявшего и изъяли у него оружие.

По данному факту возбуждено дело по статье хулиганство. Проводится следствие.

Напомним, патрульные со стрельбой задержали подозреваемых в грабеже в Одессе. Операцию проводил уголовный розыск совместно с патрульной полицией города.