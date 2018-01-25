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    Киев

    В Киеве мужчина открыл стрельбу по обидчику

    (обновлено: )18520
    Между киевлянином и жителем Запорожья возник конфликт, в результате которого водитель авто достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонента.
    В Киеве произошла перестрелка
    Пресс-служба Нацполиции Киева

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киев в парке на территории Подольского района произошла драка, которая переросла в перестрелку. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

    Правоохранители сообщили, что житель Полтавы на своем авто заехал в парк. Ему сделали отдыхающие замечание, на что мужчина грубо возразил. Между ним и киевлянином возник конфликт, переросший в драку. Водитель достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Киевлянин получил касательное ранение.

    Пресс-служба Нацполиции Киева
    На месте перестрелки в Киеве

    На место конфликта прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали стрелявшего и изъяли у него оружие.

    По данному факту возбуждено дело по статье хулиганство. Проводится следствие.

    Напомним, патрульные со стрельбой задержали подозреваемых в грабеже в Одессе. Операцию проводил уголовный розыск совместно с патрульной полицией города.

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