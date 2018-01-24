Стрельба в Припяти: город закрыли для туристов

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В среду город Припять закрыли для туристов. Об этом сообщил директор компании Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

Припять закрыли для туристов без каких-либо предупреждений, сказал Емельяненко.

"В Припяти сегодня туристические группы встретили большое количество полиции. Учения. Говорят, снова будут стрелять. Город Припять закрыт. Без каких-либо предупреждений. Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели в Украину. Информация от гидов, которые выехали с гостями страны в тур в Чернобыльскую зону. Похоже, история повторяется. Опять теряем лицо в международных масштабах", — написал Емельяненко.

Туризм в ЧЗО запрещен, администрация зоны отчуждения не несет ответственности за внеплановые учения Нацгвардии, заявила представитель Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Ирина Чередниченко в комментариях к записи.

В октябре сообщалось, что Припять под Чернобылем могут снести.