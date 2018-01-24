наверх
24.01.201823:55
Курсы валют НБУ
  • USD28.86- 0.01
  • EUR35.36+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Стрельба в Припяти: город закрыли для туристов

    (обновлено: )96033
    Администрация зоны отчуждения не несет ответственности за внеплановые учения Нацгвардии, заявила представитель Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Ирина Чередниченко.
    Припять и зона ЧАЭС в снегу
    УНИАН

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В среду город Припять закрыли для туристов. Об этом сообщил директор компании Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

    Припять закрыли для туристов без каких-либо предупреждений, сказал Емельяненко.

    "В Припяти сегодня туристические группы встретили большое количество полиции. Учения. Говорят, снова будут стрелять. Город Припять закрыт. Без каких-либо предупреждений. Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели в Украину. Информация от гидов, которые выехали с гостями страны в тур в Чернобыльскую зону. Похоже, история повторяется. Опять теряем лицо в международных масштабах", — написал Емельяненко.

    Туризм в ЧЗО запрещен, администрация зоны отчуждения не несет ответственности за внеплановые учения Нацгвардии, заявила представитель Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Ирина Чередниченко в комментариях к записи.

    В октябре сообщалось, что Припять под Чернобылем могут снести.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Елена Дьяченко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?