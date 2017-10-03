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    Общество

    Припять под Чернобылем могут снести - СМИ

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    Как заявил заместитель главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро, что в ближайшие несколько лет ничего сносить точно не будут, поскольку на это нет денег.

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Город-музей в Припяти могут снести из-за аварийного состояния зданий и высоко уровня радиации.

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    Об этом сообщает издание NewsOboz.org

    "Что касается музея, можно оставит несколько характерных зданий, а остальные нужно снести", — заявил заместитель главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро и добавил, что в ближайшие несколько лет ничего сносить точно не будут, поскольку на это нет денег.

    "Это даже не миллионы и не сотни миллионов гривен, это миллиарды. Тут вопрос не в демонтаже, основные средства пойдут на захоронение этих ядерных отходов. В любом случае через 10 лет здания обрушатся сами по себе", — отметил Бобро.

    Демонтаж зданий в первую очередь ударит по туристическому бизнесу. Как известно, экскурсии в Припять довольно востребованы. Особой популярностью пользуются многоэтажный дом с гербом СССР, кинотеатр "Прометей", знаменитое колесо обозрения в центре города, причал, где проводилась эвакуация на ракетах, ДК "Энергетик" и отель "Полесье". 

    Ранее сообщалось, что ГП НАЭК "Энергоатом" объявило тендер на строительство в Чернобыльской зоне отчуждения хранилища отработанного ядерного топлива.

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