Припять под Чернобылем могут снести - СМИ

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Город-музей в Припяти могут снести из-за аварийного состояния зданий и высоко уровня радиации.

Об этом сообщает издание NewsOboz.org.

"Что касается музея, можно оставит несколько характерных зданий, а остальные нужно снести", — заявил заместитель главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро и добавил, что в ближайшие несколько лет ничего сносить точно не будут, поскольку на это нет денег.

"Это даже не миллионы и не сотни миллионов гривен, это миллиарды. Тут вопрос не в демонтаже, основные средства пойдут на захоронение этих ядерных отходов. В любом случае через 10 лет здания обрушатся сами по себе", — отметил Бобро.

Демонтаж зданий в первую очередь ударит по туристическому бизнесу. Как известно, экскурсии в Припять довольно востребованы. Особой популярностью пользуются многоэтажный дом с гербом СССР, кинотеатр "Прометей", знаменитое колесо обозрения в центре города, причал, где проводилась эвакуация на ракетах, ДК "Энергетик" и отель "Полесье".

Ранее сообщалось, что ГП НАЭК "Энергоатом" объявило тендер на строительство в Чернобыльской зоне отчуждения хранилища отработанного ядерного топлива.