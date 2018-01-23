Стрельба в школе США. 15-летний парень убил двух и ранил 19 человек

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. В результате стрельбы в высшей школе в американском штате Кентукки погибли два человека, еще 19 были ранены, сообщает местная полиция.

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"Два студента погибли. Один мужчина и одна женщина. Стрелок был студентом. 15-летний студент взят под стражу", — говорился в сообщении полиции Кентукки на странице в Twitter.

Полиция также сообщила, что в результате стрельбы ранено еще 19 человек.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы во вторник в школе в американском штате Кентукки погиб один человек.